Fabio Fazio versione Willy Wonka: “Rilevo una fabbrica di cioccolato”

Il giornalista e conduttore televisivo Fabio Fazio, in versione Willy Wonka, ha deciso di rilevare una fabbrica di cioccolato in Liguria. Lo ha fatto sapere lui stesso, rimarcando che questa operazione imprenditoriale lo fa un po’ tornare bambino.

Nella riviera ligure di Ponente, a Varazze, il giornalista Fabio Fazio ha deciso di rilevare la storica fabbrica di cioccolato Lavoratti aperta dal 1938.

Una storia a lieto fine per l’azienda, visto che l’azienda è stata acquistata da “Dolcezze di Riviera” e quindi può continuare la sua attività senza rischiare un fallimento. Quindici artigiani locali del buon gusto, quindi, possono tornano a lavorare praline, creme e squisite tavolette di cioccolato.

L’operazione imprenditoriale di Fabio Fazio

L’idea del giornalista Fabio Fazio di rilevare quest’azienda del cioccolato è data dal fatto che Fabio Fazio è proprio originario di Varazze.

Venuto a sapere che la Lavoratti era in grave difficoltà economica e rischiava il fallimento, insieme all’imprenditore e amico d’infanzia Davide Petrini (campione europeo di apnea, ristoratore e produttore di mascherine Ffp2) ha deciso di rilevare il laboratorio di cioccolato, aperto in Liguria dal 1938. “Questa azienda e questa nuova attività è una pausa di felicità dopo i 55 anni – ha detto Fazio in una conferenza stampa dove era presente anche il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti – un modo di riassaporare l’infanzia e la magia di quelle uova di cioccolata che i nonni mi donavano a Pasqua.

E poi ridare vita a un laboratorio di cioccolato mette buon umore, che è un po il mio mestiere di sempre”.