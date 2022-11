Chi è Antonino Spadaccino che ha vinto la 12esima edizione di Tale e Quale Show: la classifica finale

Chi è Antonino Spadaccino che ha vinto la 12esima edizione del programma di Rai 1 Tale e Quale Show. Un successo già annunciato dai pronostici per l’artista originario di Foggia. Nella sua carriera diverse partecipazioni televisive.

Chi è Antonino Spadaccino che ha vinto la 12esima edizione di Tale e Quale Show

Antonino Spadaccino è il vincitore della 12esima edizione di Tale e Quale Show. L’artista ha confermato i pronostici con l’esibizione di Riccardo Cocciante, aggiudicandosi, nella settima puntata, il secondo posto con ‘Se stiamo insieme’ e ottenendo un punto grazie ai voti social.

“Grazie a tutti, è stato un viaggio meraviglioso. Grazie ai coach, ai miei compagni di viaggio, grazie davvero a tutti” dice emozionato il cantante dopo essersi esibito nuovamente sulle note di “Se stiamo insieme”.

Antonino è nato a Foggia il 9 marzo 1983 e nella sua vita ha coltivato la musica tanto da portarlo nella scuola di Amici dove si è fatto conoscere per il suo talento. Nell’aprile 2016, Antonino ha fatto coming out, dichiarando la sua omosessualità.

Nel 2000 poi ha iniziato a partecipare a vari concorsi canori, che l’hanno portato fino ai provini di Amici nel 2004.

Questo gli ha permesso ben presto di poter realizzare anche importanti duetti, da Ornella Vanoni a Gino Paoli per passare a Lucio Dalla, Michael Bublè, Ricky Fanté e Grazia Di Michele. Il talento di Antonino è stato riconosciuto anche da Gigi D’Alessio che, dopo la vittoria ad Amici, l’ha voluto con lui a Sanremo durante la quarta serata. Nella sua carriera ci sono diverse partecipazioni in TV come La pista, nel ruolo di coach, ma anche in Bake Off Italia Celebrity Edition, in coppia con Emma Marrone. Non solo in Italia, perché il 24 luglio 2018 Antonino Spadaccino ha partecipato alle audizioni di X Factor Uk.

La classifica finale

Ecco la classifica finale della 12esima edizione del programma musicale di Rai 1:

Antonino vince con 414 punti Andrea Dianetti con 393 punti Gilles Rocca con 373 punti Elena Ballerini con 347 punti Claudio Lauretta con 345 punti Valentina Persia con 344 punti Rosalinda Cannavò con 312 punti Alessandra Mussolini con 298 punti Samira Lui con 274 punti Paolantoni e Cirilli 223 punti Valeria Marini 221 punti

