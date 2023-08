Miriam Leone, chi è il marito Paolo Carullo

Miriam Leone è sposata il 18 settembre con Paolo Carullo. Chi è il marito di Miriam Leone? Ecco cosa c’è da sapere su di lui.

Miriam Leone, chi è il marito

Miriam Leone e Paolo Carullo si sono sposati nel 2021, precisamente il 18 settembre a Scicli. Nato a Catania, proprio come l’ex Miss Italia, i due sono insieme da due anni. Il marito è laureato in Economia e Finanza a Milano, ma si divide tra attività musicali, performances e imprenditoria.

Matrimonio a Scicli

Miriam e Paolo si sono sposati il 18 settembre a Scicli. Il matrimonio era già stato chiacchierato, e anticipato da Dagospia, che lo aveva definito “un gran segreto”. L’evento si è tenuto nel Santuario di Santa Maria la Nova, in provincia di Ragusa.

Il primo figlio con Paolo Carullo

Miriam Leone, in una intervista a Vanity Fair, ha fatto sapere di essere incinta di Paolo Carullo. Per l’attrice è il primo figlio. A tal proposito, l’attrice ha detto: “Sono felicissima, questo è un figlio desiderato, ed ero felice anche prima, in un modo diverso”. Per Miriam la maternità “è una scelta personale che spesso non è nemmeno una scelta. E io non mi devo giustificare del volere dei figli o del non volerne avere. Del poterne avere o del non poterne. È una domanda che era naturale fino a cinquanta o sessanta anni fa, quando le donne erano relegate a quel ruolo lì. Adesso non è più così e questo va spiegato”.