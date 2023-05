Nikita Pelizon all’Isola dei Famosi, la vincitrice del GF sbarca in Honduras

Nikita Pelizon sull'Isola dei Famosi 2023: la vincitrice del GF Vip 7 pronta a sbarcare in Honduras: si unisce al cast o è solo in visita?

Nikita Pelizon sbarca sull’Isola dei Famosi, la vincitrice del GF Vip 7 in arrivo in Honduras. La modella e influencer pare pronta a farsi spazio tra i naufraghi per ravvivare un po’ il reality: che ruolo avrà?

Nikita Pelizon all’Isola dei Famosi, la vincitrice del GF Vip 7 verso l’Honduras

L’edizione 2023 dell’Isola dei Famosi fatica ad ingranare, complici una serie di forfait consecutivi di alcuni dei concorrenti più rappresentativi. Troppi infortuni e divergenze in queste prime settimane del reality di Ilary Blasi, che al momento annaspa in cerca di un pubblico. La Mediaset pare pronta a correre ai ripari utilizzando la carta Nikita Pelizon. Secondo alcune indiscrezioni lanciate dal giornalista Alessandro Rosica, la vincitrice del Grande Fratello Vip 7 sarebbe già su un aereo per l’Honduras. Per il momento non sembra che si unirà al cast dei naufraghi. In base alle fonti dell’Investigatore Social, Nikita arriva in visita sull’Isola per fare una sorpresa all’amica Helena Prestes, sua compagna di avventura a Pechino Express 2022.

La vincitrice del grande fratello vip Nikita sta partendo per l’Honduras per fare una sorpresa alla sua amica Helena Prestes. Fonte ufficiale e vera. Si prega di citare la fonte Alessandro rosica investigatore social #nikiters #isoladeifamosi #isoladeifamosi2023 — Alessandro Rosica (@Investigsocial) May 17, 2023

L’esperienza a Pechino Express, Nikita può davvero unirsi al reality?

Nikita ed Helena hanno forgiato un profondo legame d’amicizia grazie all’avventurosa esperienza a Pechino Express. La coppia Italia-Brasile se l’è cavata molto bene sulla cosiddetta Rotta dei Sultani, un viaggio che le ha portate ad attraversare Turchia, Uzbekistan, Giordania ed Emirati Arabi Uniti. Le modelle sono arrivate quarte, ad un passo dal podio, cedendo il passo ai loro avversari solo nella penultima puntata. Nel corso delle loro rispettive esperienze in altri reality nell’ultimo anno Nikita ed Helena si sono sostenute a vicenda via social. Prestes era in prima fila tra le tifose di Nikita al GF, che ha ricambiato incitandola durante le sue prime settimane sull’Isola dei Famosi: “È stata riflessiva e determinata, spero solo riesca a mantenere la calma e vada tutto bene”. Nella prossima puntata del reality le due avranno modo di incontrarsi di nuovo sulle spiagge dell’Honduras, ma non è detto che sia per l’ultima volta. La Mediaset sta provando a rilanciare il reality in ogni maniera e non è detto che non riesca a convincere Nikita a restare…Cosa succederà?