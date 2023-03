Italia-Inghilterra, valida per la qualificazione agli Europei: dove gioca, formazioni, dove vederla in tv e i biglietti della partita

Italia-Inghilterra scendono in campo per la qualificazione ai prossimi Europei. Un match importante che avrà luogo sul suolo italiano. Ormai dopo la finale degli ultimi Europei, vinti dagli azzurri, è diventato quasi un classico.

Italia-Inghilterra, valida per la qualificazione agli Europei: dove gioca e formazioni

Italia e Inghilterra scendono in campo per la sfida valida per la qualificazione ai prossimi Europei. Il match si gioca allo stadio Diego Armando Maradona con il fischio di inizio alle 20.45. “La sfida con l’Inghilterra è diventata un classico. Questo match lo giochiamo domani per la quarta volta in due anni contro una nazionale che è tra le migliori squadre al mondo“, ha detto Mancini alla vigilia. Poi ha aggiunto: “Gli inglesi in nazionale hanno giocatori straordinari, negli ultimi anni la squadra è stata anche sfortunata ma domani mi aspetto una partita difficile. Noi vogliamo vincere, non sarà facile ma vogliamo cominciare bene”.

Ecco di seguito come dovrebbero scendere in campo le due formazioni:

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Toloi, Acerbi, Spinazzola; Barella, Jorginho, Verratti; Berardi, Retegui, Pellegrini. Ct: Mancini.

A disposizione: Meret, Falcone, Darmian, Romagnoli, Scalvini, Emerson, Cristante, Tonali, Gnonto, Scamacca, Pafundi, Politano.

INGHILTERRA (4-3-3): Pickford; Walker, Maguire, Stones, Shaw; Rice, Bellingham, Henderson; Saka, Kane, Foden. Ct: Southgate.

A disposizione: Ramsdale, Forster, Chilwell, James, Trippier, Guehi, Dier, Gallagher, Phillips, Grealish, Toney, Maddison.

Dove vederla in tv e i biglietti della partita

Il match sarà possibile seguirlo in esclusiva in diretta in chiaro su Rai 1. Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Rai Play. Riguardo i biglietti per ora sono stati venduti più di 40mila biglietti e si punta al sold out. Tuttavia, alcuni tagliandi sono ancora disponibili e si possono acquistare sulla piattaforma ufficiale della Figc.

LEGGI ANCHE: Mateo Retegui, chi è il calciatore convocato nella Nazionale dell’Italia: origini, dove gioca e caratteristiche