Melissa Satta contro l’arbitro Sacchi: duro attacco della showgirl

Melissa Satta contro l’arbitro Sacchi: la showgirl ha attaccato il giudice di gara sui social dopo aver mancato di rispetto alla sua collega prima di scendere inc ampo nell’anticipo di campionato dello scorso weekend.

Melissa Satta è appassionata di calcio ma non solo perché è anche opinionista in tv. La showgirl ha commentato duramente un episodio che si verificato lo scorso weekend prima dell’anticipo di campionato tra Lecce e Sassuolo. protagonisti nel tunnel pre gara l’arbitro Juan Luca Sacchi della sezione di Macerata e la guardalinee Francesca Di Monte di Chieti. L’arbitro Sacchi si gira, sta per stringere la mano a Di Monte, ma a quel punto si ferma, salta il saluto alla sua assistente e va a stringere la mano di Strefezza, il capitano del Lecce. Le motivazioni non si capiscono ma la guardalinea dalle immagini sembra avere un viso contrariato.

Duro attacco della showgirl

Dunque, nel mirino della Satta sui suoi canali social e in particolare di Instagram è finti l’arbitro Sacchi che è stato sospeso. Tuttavia, la showgirl ha avuto ulteriori parole molto dure nei suoi confronti: “Sospensione meritata, speriamo per sempre e non solo per poche giornata“. Sull’episodio è poi intervenuta anche l’Aia: “È assolutamente da escludere un gesto sessista – hanno spiegato fonti dell’Associazione italiana arbitri all’Ansa – e ovviamente anche uno sgarbo personale. Il problema per noi non esiste, è stato solo un gesto involontario e male interpretato: i due tra l’altro hanno dimostrato grande feeling in campo e il loro rendimento è stato ottimo. Stupisce piuttosto – hanno concluso dall’Aia – che si parli di sessismo all’interno di un’associazione che ha fatto dell’abbattimento di ogni barriera di genere uno dei suoi principali traguardi raggiunti”.