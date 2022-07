Chi è Sebastian Vettel: carriera in F1, vittorie, record, moglie, figli

Sebastian Vettel, pilota tedesco di f1 con alle spalle 4 titoli mondiali, ha annunciato il ritiro alla fine di questa stagione. Lo ha annunciato lui stesso tramite i suoi social, spiegando di volersi maggiormente dedicare alla famiglia. Ma chi è Sebastian Vettel e quali sono le tappe della sua carriera?

Chi è Sebastian Vettel

Sebastian Vettel, nato il 3 luglio 1987, ha 35 anni ed è uno dei piloti più vincenti di sempre in Formula 1.

Quattro titoli mondiali conquistati, attualmente corre in Formula 1 con la scuderia Aston Martin. Nato ad Heppenheim da Norbert e Heike Vettel, ha un fratello minore e due sorelle maggiori (una odontotecnica, l’altra fisioterapista per bambini disabili). La sua passione per le macchine è iniziata fin da quando era molto piccolo, tanto che iniziò a gareggiare con i kart nel 1995 a Kerpen, vincendo numerosi titoli. Nel 2003 passa alle monoposto, esordendo nel campionato tedesco di formula BMW vincendo 18 gare su 20.

Carriera in F1

Il debutto in F1 di Sebastian Vettel avviene nella stagione 2006-2007 quando (all’età di all’età di 19 anni e 53 giorni) arriva alla guida della BMW Sauber. Dopo il ritiro di David Coulthard a fine 2008, Vettel è ingaggiato come primo pilota della Red Bull in vista della stagione successiva. Proprio con la Red Bull vincerà 4 titoli mondiali consecutivi: nel 2010, nel 2011, nel 2012 e nel 2013. Nel novembre 2014, dopo ben 4 successi in Red Bull, annuncia il suo passaggio in Ferrari in vista della stagione 2015 dove aveva l’ambizione di portare nuovamente il titolo mondiale nella scuderia italiana. In Ferrari, purtroppo, non riuscirà mai in questa impresa pur avendo ottenuto 13 podi nel suo anno d’esordio in Ferrari. Il 2020 è la sua ultima stagione a bordo della Rossa, mentre successivamente entrerà a far parte della scuderia Aston Martin nel 2021.

Record

Sebastian Vettel è indubbiamente uno dei piloti che hanno contribuito a fare la storia della Formula 1, anche per essere detentore di diversi record. Ancora oggi, infatti, è il più giovane pilota di Formula 1 ad aver vinto un campionato mondiale ma anche il più giovane pilota ad aver ottenuto una pole position.

Vita privata

Sebastian Vettel è fidanzato fin da quand’era liceale con Hanna Prater, poi sposata in segreto il 21 giugno 2019.

La coppia oggi ha tre figli e Vettel vive a Turgovia, in Svizzera.