Nicole Daza, chi è la compagna di Marcell Jacobs

Chi è Nicole Daza, la compagna di Marcell Jacobs? Si sono conosciuti tre anni fa in una serata in discoteca a Milano e da quel momento in poi non si sono più lasciati. Nicole Daza e Marcell Jacobs insieme hanno avuto due figli e hanno affrontato insieme il percorso verso le olimpiadi di Tokyo 2021. Una marcia che, come sappiamo, è stata trionfale con Marcell Jacobs arrivato sul tetto del mondo dell’atletica dopo la vittoria nei 100 metri.

Nicole Daza e il messaggio di buona fortuna a Marcell Jacobs

I due giovani vivono a Roma e la ragazza è molto attiva anche su Instagram. Sul social conta 65mila follower ed è proprio dai canali social che ha lanciato a Marcell Jacobs il messaggio di buona fortuna. “Ciao amore mio, volevo mandarti un grosso in bocca al lupo. Sappiamo quanto sacrificio e impegno ci hai messo ogni giorno e siamo orgogliosi e fieri di te” aveva infatti detto Nicole Daza in un messaggio prima della gara in cui l’atleta vincerà l’oro olimpico.

“Ero a casa di una mia carissima amica di Genova e ho seguito la gara lì” -ha raccontato alla Gazzetta dello Sport– “Ci siamo sentiti 4 ore dopo l’oro perché lui era impegnato con le interviste, con una chiamata molto veloce. Ci siamo solo detti quanto ci amavamo e che ero fiera di ciò che era riuscito a fare“.

Nicole Daza e Marcell Jacobs: vita privata

Nicole Daza

Nicole Daza e Marcell Jacobs hanno due figli: Anthony, nato nel 2019, e Meghan. Marcell Jacobs, comunque, era già papà di un altro bambino avuto da una relazione precedente: Jeremy. Primo figlio nato quando il campione olimpico aveva solamente 19 anni da una relazione precedente. Prima di incontrare l’atleta Nicole non aveva un gran rapporto con lo sport, ma ora le cose sono cambiate: “Non lo praticavo affatto, con il tempo ho imparato quanto sia importante prendersi cura del proprio corpo per sentirsi bene con se stessi. Ora mi alleno circa 3 volte alla settimana in palestra. E poi qualche volta, aggiungo anche una seduta di pilates”.