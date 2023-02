Netflix, le uscite di marzo 2023: tutti i film e le serie in arrivo

Netflix, tutte le uscite di marzo 2023: quali sono i film e le serie in arrivo nei prossimi giorni? Scopriamo cosa ha in serbo per noi la piattaforma streaming americana fino alla fine del mese con le principali aggiunte al catalogo.

Netflix, le principali uscite di marzo 2023

Netflix ha in serbo una serie di intriganti novità per il proprio catalogo nel mese di marzo. Scopriamo insieme i principali film e serie tv in arrivo sulla piattaforma streaming americana. Si parte il primo marzo con La battaglia di Hacksaw Ridge, film storico del 2016 diretto da Mel Gibson con Andrew Garfield. Il 12 arriva la seconda stagione di Incastrati, serie comica con Ficarra e Picone, e ci sarà il ritorno di Sex/Life, dramma erotico tra i prodotti Netflix più visti dal pubblico.

Pronti per la primavera? 🌸 Marzo inizierà con la nuova stagione di Incastrati e di Sex/Life, proseguirà con nuovi episodi della stagione 4 di You e si concluderà con Adam Sandler e Jennifer Aniston in Murder Mystery 2 🔪 pic.twitter.com/yJDwOgQl1h — Netflix Italia (@NetflixIT) February 28, 2023

Dall’horror al fantasy, passando per il poliziesco: i ritorni e le novità di marzo

Seguono poi l’horror The Conjuring – Per ordine del Diavolo, in arrivo il 3 marzo, la seconda parte della quarta stagione di You, per il 9 marzo, e il lungometraggio Luther – Verso l’inferno, in arrivo il 10, primo film ispirato all’omonima serie poliziesca britannica con protagonista Idris Elba. Ritorna anche la serie fantasy Tenebre e ossa, la cui seconda stagione sarà infatti distribuita il 16 marzo. Per i fan del mistero e della commedia, invece, c’è il ritorno di Adam Sandler e Jennifer Aniston in Murder Mistery 2.

Tutte i film e le serie in uscita, elenco e date

Ecco l’elenco completo di tutti i prodotti Netflix in uscita a marzo, data per data. Dai film, alle serie tv passando per reality e documentari.