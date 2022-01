Jennifer Aniston oggi: chi è diventata la protagonista di Friends

Chi è Jennifer Aniston oggi? La famosa attrice di Friends ha recitato in tantissimi film, ma non mancano le polemiche sulla sua vita privata.

Jennifer Aniston è una celebre attrice statunitense di 52 anni. Ha acquisito popolarità per aver interpretato Rachel Green nella serie cult Friends, ma è stata protagonista anche di altre pellicole americane, per lo più commedie. Tra le tante si annoverano “E alla fine arriva Polly”, “Io e Marley”, “Ti odio ti lascio ti…”. Ecco cosa fa e chi è Jennifer Aniston oggi.

Jennifer Aniston oggi

Jennifer Aniston, nata a Los Angeles nel 1969, ha recitato in tantissimi film.

Ha acquisito notorietà grazie alla fiction cult Friends, in cui ha interpretato Rachel Green, ma tra tutti gli attori del cast lei è quella che senza dubbio ha ottenuto più successo. Se, infatti, i compagni di avventura di Friends sono rimasti ancorati alla sitcom nell’immaginario collettivo, Jennifer Aniston è ricordata dai fan per i tanti film in cui è apparsa nel corso del tempo. Tra gli altri si ricordano “Vizi di famiglia”, “Friends with money”, “La verità è che non gli piaci abbastanza”, “Come ammazzare il capo…e vivere felici”: pellicole che hanno valso all’attrice una fama di livello internazionale.

Nel 2012, infatti, a Jennifer Aniston è stata assegnata una stella nella Walk of Fame di Hollywood, un traguardo che non certo tutti gli attori possono dire di aver raggiunto. Intanto la protagonista di Friends continua a essere chiamata sul set. Nel 2019 ha preso parte al film Murder Mystery, per la regia di Kyle Newacheck e al fianco di Adam Sandler. Mentre nel 2020 ha recitato in Fast Times at Ridgemont High Table Read, di Ivan Dudynsky.

La vita privata dell’attrice

Accade spesso che attori e registi famosi trovino l’amore proprio nel mondo luccicante di Hollywood. Jennifer Aniston non ha fatto eccezione, conquistando il cuore del bellissimo Brad Pitt. I due si sono sposati nel 2000 a Malibù, per poi però separarsi nel 2005. Da allora per tanti anni Jennifer Aniston è rimasta single, finché non ha incontrato Justin Theroux, con cui si è sposata nel 2015.

Solo due anni e mezzo dopo la coppia ha divorziato.

Jennifer Aniston vive in una lussuosa residenza a Beverly Hills. Nel 2007 infatti Forbes l’ha inserita tra le donne più ricche del mondo dello spettacolo. Nonostante ciò, la quiete dell’attrice è spesso turbata dalle insinuazioni di certi giornali scandalistici che annunciano sue false gravidanze.

«La gente sicuramente proietta su di te le sue aspettative. Io me la prendevo parecchio quando leggevo voci relative a mie inesistenti gravidanze o quando sostenevano che avessi preferito la carriera a mettere su una famiglia», ha confessato in un’intervista a Hollywood Reporter, «ma voi non sapete nulla di me, del mio stato di salute, se posso avere figli o no.

È stata una cosa che mi ha ferito molto».

«C’è una specie di doppia morale. Gli uomini si possono sposare quante volte vogliono, anche con compagne più giovani di loro. Alle donne questo non è concesso». Nel 2016 ha detti all’Huffington Post: «Non abbiamo bisogno di essere sposate o madri per essere complete. Lo siamo anche senza compagno o senza figli. La decisione è solo e soltanto nostra».