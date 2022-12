Enrico Nigiotti, ex concorrente di Amici e finalista di X Factor insieme ai Maneskin, diventerà presto papà per la prima volta

Enrico Nigiotti diventerà papà di due gemelli

Enrico Nigiotti diventerà papà assieme alla compagna Giulia Diana, che è incinta di due gemelli. L’annuncio della coppia è stato fatto via social, in partucolare su Instagram, con qualche tenero scatto delle prime ecografie mostrato ai propri fan. “Mentre crescete dentro Mamma, io sono qui che faccio da spettatore e vi immagino” ha infatti fatto sapere con un pizzico di emozione Enrico Nigiotti, che potrà diventare genitori di due bambini in un colpo solo.

So solo che la parola per sempre avrà finalmente un vero significato. Ci si vede presto bimbi”.

L’amore di Enrico e Giulia

La coppia formata da Enrico e Giulia è insieme da circa cinque anni, e i due hanno ormai una relazione molto collaudata e solida. Giulia è una insegnate di danza, e che ha aperto il suo “Laboratorio di Danza e Movimento” a Livorno. L’artista Enrico Nigiotti ha più volte dichiarato di essere innamorato della sua compagna, che presto lo renderà papà per la prima volta di due gemelli.

Giulia ha 29 anni e ha anche conseguito una Laurea in Psicologia. La sua città di origine è Livorno, città a cui è particolarmente legata.