Christian De Sica su Instagram si sfoga con un duro post: il bersaglio è la categoria dell’influencer

Christian De Sica su Instagram si è lasciato andare a un duro sfogo contro tutti quelli che postano sui social le foto o filmati delle loro vacanze. L’attore romano ha utilizzato parole forti attraverso le storie del sui profilo social.

Christian De Sica su Instagram si sfoga con un duro post

Christian De Sica su Instagram si sfoga contro gli influencer e le loro storie estive. Poco prima di Ferragosto, sui social De Sica ha pubblicato una storia in cui si sfoga nei confronti di certi tipi di persone che in questo ultimo periodo pubblicano foto e video delle loro vacanze.

L’attore non le ha mandate a dire come è suo solito, ossia essere molto diretto e schietto. Così ha deciso di sfogarsi sui social.

Il bersaglio è la categoria dell’influencer

Dure le parole utilizzate dall’attore romano contro la categoria degli influencer. De Sica ha utilizzato le storie di Instagram per lanciare un chiaro e diretto messaggio a tutti coloro che postano immagini o filmati delle loro vacanze. “Ma certe persone non si so rotte le palle di pubblicare quello che mangiano, mentre ballano abbracciati e poi si odiano, le panoramiche nelle discoteche tutte uguali, i tuffi dai motoscafi di lusso comprati facendo i buffi.

E basta. Ma possibile essere diventati così cafoni?”, scrive l’attore sul social network.

