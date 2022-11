Annalisa Minetti oggi: Sanremo, malattia, marito, figli, carriera

Annalisa Minetti è una cantautrice, atleta paralimpica e modella italiana, ospite della trasmissione Oggi è un altro giorno su Rai 1 condotta da Serena Bortone.

Annalisa Minetti oggi

Annalisa Minetti è una cantautrice, atleta paralimpica e modella italiana, nata a Rho in provincia di Milano il 27 dicembre 1976. Scrittrice, conduttrice televisiva, autrice televisiva, attrice e doppiatrice, ha 45 anni già compiuti ed è stata nel corso della sua carriera anche Miss Lombardia che le permise di partecipare a Miss Italia 1997 dove si classifica settima. Nipote di un volontario di guerra della seconda guerra mondiale, ha avuto un nonno che ha dovuto sostare una parte della sua vita nel campo di concentramento di Auschwitz.

Nel 1995 ha ottenuto un diploma in ragioneria per poi laurearsi in scienze della comunicazione e in scienze motorie.

Sanremo

Al Festival di Sanremo 1998 trionfa con Senza te o con te sia nella sezione Giovani e nella sezione Campioni, cosa che la porta ad essere l’unica artista ad aver ottenuto tale risultato nello stesso anno.

Partecipa nuovamente al Festival di Sanremo 2005 in coppia con Toto Cutugno, il duo si classifica secondo e vince nella sezione Classic

Malattia

A 18 anni Annalisa Minetti ha scoperto di essere malata di retinite pigmentosa e degenerazione maculare, malattie che la porteranno gradualmente alla cecità. A 21 anni, infatti, ha smesso di vedere e a 36 perde anche la percezione delle ombre.

Dal 2021 Annalisa Minetti si avvale di un sistema di visione artificiale israeliano: si tratta di una piccola smart camera wireless, posizionata sulla stanghetta della montatura degli occhiali scelti da lei. In questo modo ricoscosce volti, denaro, colori.

Marito e figli

Annalisa Minetti ha sposato il calciatore napoletano Gennaro Esposito. Con lui ha avuto un figlio il 3 gennaio 2008, Fabio Massimiliano, ma poi si sono separati nel 2013.

Dal 2014 ha iniziato una relazione con Michele Panzarino, professore e ricercatore scientifico universitario in Tecnologie della Riabilitazione e fisioterapista pugliese, con il quale il 29 marzo 2018 ha avuto una figlia: Elena Francesca.