Capodanno, David Guetta in concerto da Abu Dhabi: come vederlo

Capodanno è ormai alle porte. Chi intende godere di buona musica durante il primo dell’anno può optare per i concerti di musica tradizionale. Ma anche per i sound più elettronici, come quelli del famoso dj parigino. Il produttore David Guetta infatti si esibirà in concerto dal Louvre Abu Dhabi su un palco galleggiante: ecco come e quando vederlo.

David Guetta in concerto ad Abu Dhabi, come vederlo

Proprio così. È possibile trascorrere il Capodanno con le note del famoso dj e produttore di fama mondiale David Guetta, che suonerà dal Louvre Abu Dhabi.

I fan di tutto il mondo potranno seguire lo spettacolo online il 1° gennaio, alle 12 am Gulf Standard Time, ma anche il 31 dicembre alle 21 italiane. Il dj si esibirà su un palco galleggiante costruito appositamente sulle acque che circondano il museo degli Emirati Arabi.

Durante lo show verranno proiettate le immagini della collezione del museo, in perfetta sintonia con la musica del dj parigino. “Siamo entusiasti di collaborare con David Guetta, un’icona della musica globale, che ha scelto il Louvre Abu Dhabi come palcoscenico per un’emozionante performance di Capodanno per i fan di tutto il mondo”, ha detto Manuel Rabaté, direttore del Louvre Abu Dhabi.

“Questo evento testimonia l’impegno di Abu Dhabi a portare intrattenimento e cultura di livello internazionale nella nostra città, in linea con la visione di diventare un hub internazionale per le arti, la cultura e la creatività”.

Nel particolare, il dj David Guetta si troverà su un palco galleggiante al Louvre Abu Dhabi, circondato da oltre 500 luci che daranno vita a un vero e proprio show. In più ci saranno delle fiamme che si allungheranno per oltre 20 metri sul cielo notturno, coreografate in modo da accompagnare il dj set.

Lo spettacolo mostrerà inoltre alcuni capolavori appartenenti alla collezione del Louvre Abu Dabi, come La ragazza che soffia sul braciere di Georges de la Tour; Uomo a piedi, su una colonna di August Rodin; Sfinge, creatura mitologica dalla Grecia o dall’Italia.