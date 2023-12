Mew, chi è la cantante di Amici 23 appassionata di Pokemon: vita privata, canzoni, Instagram

Chi è Mew, cantante veneziana di Amici 23 appassionata di Pokemon. In passato già alle audizioni di X Factor, sta cominciando a farsi conoscere nella scuola di talenti di Maria De Filippi. Cosa sappiamo sul suo conto?

Chi è Mew di Amici 23, vita privata e carriera della cantante

Nata a San Donà di Piave, in provincia di Venezia, nel 1999, Valentina Turchetto, in arte Mew, ha 24 anni ed è una talentuosa cantante dell’edizione 2023 di Amici di Maria De Filippi. Cresciuta a Jesolo, ha scelto il suo nome d’arte ispirandosi alla sua passione per i Pokemon, prendendo il nome di una dei più amati leggendari della serie animata e videoludica giapponese. Nella vita lavora proprio in un negozio che vende prodotti a tema Pokemon. In passato ha lavorato anche come gelataia, seguendo la tradizione di famiglia. Suo padre è infatti un gelataio di Jesolo, mentre sua madre era una turista tedesca innamoratasi di lui durante una vacanza.

La vera passione di Mew resta sempre la musica, una valvola di sfogo nei suoi momenti più tristi: “Piango spesso per tante cose. Quando sono felice e quando sono triste. E quando sono triste scrivo una canzone”. Mew prova per la per la prima volta a farsi un nome come artista nel 2019, presentandosi alle audizioni di X Factor con il brano La birra calda. Nel 2023 ha ottenuto un banco nella scuola di talenti di Canale 5 colpendo i giudici e il pubblico con il suo brano originale Sangue. Negli ultimi mesi la cantante si è guadagnata la stima di Lorella Cuccarini ed Anna Pettinelli, che credono molto nelle sue potenzialità. Sebbene sia solo all’inizio della sua carriera, ha già pubblicato alcuni brani molto apprezzati su Spotify, come NS1Q e Mercoledì mai.

Iscriviti alla nostra newsletter: le notizie e gli approfondimenti, in anteprima

Vita privata e social network

Non si sa ancora molto per quanto riguarda la vita privata e sentimentale di Mew. In passato la cantante ha parlato sui social di una sua relazione passata molto tossica, che ha poi usato come ispirazione per la sua Sangue. Il suo seguito sul web sta crescendo gradualmente grazie alla sua partecipazione ad Amici: il suo profilo Instagram è seguito da ben 73mila utenti, mentre il suo account su TikTok ha da poco superato gli 80mila follower.