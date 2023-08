Arisa traballa in Rai dopo le foto nuda su Instagram: lascierà The Voice?

Posizione scomoda in Rai per Arisa dopo le foto nuda su Instagram: a rischio il suo posto nella giuria di The Voice Kids e Senior?

La Rai bacchetta Arisa dopo le foto nuda su Instagram, a rischio il posto a The Voice Kids? L’amata cantante potrebbe essere esclusa da The Voice Kids e The Voice Senior dopo il polverone mediatico generato dai suoi scatti hot.

Arisa a rischio dopo le foto nuda su Instagram, la Rai borbotta: lascerà The Voice?

Traballa un po’ la posizione di Arisa in Rai dopo il polverone sollevato dalle sue ormai famigerate foto hot pubblicate su Instagram. Gli scatti in cui la cantante appare completamente nuda han fatto il giro del web e, secondo alcune voci, avrebbero irritato non poco i vertici della tv nazionale. Arisa era infatti pronta a fare il suo debutto nella giuria dei talent show The Voice Kids. Ora, tuttavia, la sua posizione pare sia stata messa in discussione.

Ne ha parlato il giornalista Giuseppe Candela di Dagospia secondo il quale, per il momento, non saranno presi provvedimenti: “Le sue immagini non hanno fatto fare i salti di gioia alla Rai e alla società di produzione Fremantle, non perché bacchettoni ma per una logica di contesto: tra due mesi si occuperà nella istituzionale Rai1 dei pargoli canterini di Antonella Clerici. Ovviamente Rosalba Pippa, questo il suo vero nome, resterà al suo posto”. Discorso diverso per la sua candidatura a The Voice Senior che invece sembra sempre più traballante: “Le quotazioni della vivace Arisa non sono più così alte”.

Iscriviti alla nostra newsletter: le notizie e gli approfondimenti, in anteprima

Un altro addio a The Voice, chi lascerà il programma?

Il chiacchiericcio del web non circonda solo il possibile forfait di Arisa. Sono infatti sempre più insistenti le voci riguardo un altro potenziale addio dalla giuria di The Voice Kids e di The Voice Senior. Si tratta dei Ricchi e Poveri che sarebbero vicini a rinunciare al programma: “Potrebbero dire addio allo show perché impegnati in concerti all’estero. La Rai riuscirà a convincerli a restare? Se così non fosse si cercherebbe un sostituto”.