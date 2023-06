Salvini contro manifestazione no ponte sullo Stretto di Messina: “Siamo alle comiche”

Salvini ha risposto sui suoi canali social contro la manifestazione no ponte sullo Stretto di Messina che si è tenuta nelle scorse ore. Il ministro ha ironizzato sulle proteste di circa 3 mila persone che hanno chiesto interventi più urgenti e necessari per l’isola.

Salvini contro manifestazione no ponte sullo Stretto di Messina

Nelle scorse ore circa 3mila persone sono scese in piazza a Torre Faro in Sicilia per protestare contro l’opera dello Stretto di Messina annunciata da Matteo Salvini. “Perché all’economia vera del Ponte non frega un bel niente. Non abbiamo bisogno di cattedrali nel deserto e nemmeno di un’opera irrealizzabile che nasce già vecchia ma di sviluppo economicamente sostenibile”, hanno dichiarato i presenti. Poi, hanno aggiunto: “Il Sì è ideologico e senza contenuti, nessuno può scommettere un centesimo sulla realizzazione di questo mostro, non siamo contro lo sviluppo, ma siamo per uno sviluppo sostenibile dell’area dello stretto”.

Le parole del vicepremier sui social: “Siamo alle comiche”

Ai manifestanti ha deciso di rispondere direttamente il ministro Salvini con un post sui social piuttosto polemico contro la manifestazione no ponte. “Da una parte idee, progetti e voglia di Futuro di chi non vede l’ora di collegare Sicilia e Calabria con il resto d’Italia e l’Europa.

Dall’altra i NO PONTE, che sfilano a suon di “Salvini vaff***ulo” ed esilaranti teorie che – sentite bene – vedono il Ponte e il Mose come progetti voluti per scopi di guerra (!!!). Siamo alle comiche!”.

