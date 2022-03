Oscar, perché Will Smith ha dato un pugno a Chris Rock: gesto folle ed improvviso durante la notte di premiazioni del Cinema. L’attore statunitense si è reso protagonista in negativo e in positivo durante la cerimonia.

Oscar, perché Will Smith ha dato un pugno a Chris Rock

Will Smith è stato il vero ed unico protagonista assoluto della serata del Dolby Theater di Los Angeles dove si è svolta la 94esima cerimonia degli Oscar.

L’attore statunitense ha portato a casa l’Oscar come migliore attore protagonista ma anche come miglio pugile della serata.

L’attore ad un certo punto della serata( in un momento di battute felici ed infelici del presentatore) è salito sul palco e ha sferrato un pugno al conduttore della serata Chris Rock. Tutti hanno pensato immediatamente a una gag ma poi si sono sentite anche le parole di Will Smith quando è tornato a sistemarsi in poltrona.

A quanto pare a scatenare il gesto folle, improvviso e violento dell’attore è stata un’infelice battuta di Rock sul taglio dei capelli di sua moglie, Jada Pinkett Smith, che ha più volte parlato del suo problema di alopecia. Ciò nonostante, il comico l’ha apostrofata: “Ti stai preparando per il sequel del film Soldato Jane?”. Un commento che proprio non è piaciuto al marito. Ecco che poi, inquadrato l’attore, si sono sentite le sue parole.

“Tieni il nome di mia moglie via dalla tua fottuta bocca”

Video dello schiaffo di Will Smith al presentatore degli Oscar

Il video del gesto spiega bene l’accaduto. In un momento di ilarità generale, arriva il gesto folle ed improvviso ma soprattutto inaspettato di Will Smith.

Le scuse dopo il gesto che non è stato uno scherzo

Dopo aver visto Will Smith nei panni di un marito troppo protettivo ecco che, durante la serata che è perseguita, è tornato sul palco, questa volta pentito e in pace, per ritirare l’Oscar come miglior attore protagonista per la sua interpretazione di Richard Williams, padre delle due grandi tenniste Venus e Serena, nel film King Richard – Una famiglia vincente. Durante il suo lungo discorso, Smith si è scusato in lacrime per l’episodio dicendo che “l’amore fa fare cose folli”.

Ecco quindi le scuse che proseguono dell’attore: “Voglio scusarmi con tutti i miei amici nominati“, ha aggiunto. “Questo è un bellissimo momento e io non sto piangendo per aver vinto il premio. Non è una questione di vincere un premio. È questione di essere in grado di irradiare una luce su tutte le persone”.

“Io – ha aggiunto – ho avuto il compito in questa vita di amare la gente, di proteggere la gente e di essere un fiume per la mia gente.

So quello che devo fare. In questo mondo devi essere capace di sopportare persone che ti mancano di rispetto. E devi sorridere e far finta che tutto è okay”. Nessuna denuncia da parte di Chris Rock, per ora, anche perché se lo facesse Will Smith rischierebbe molto.

