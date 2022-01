Disney Plus: tutte le uscite previste a gennaio 2022

Disney Plus le uscite gennaio 2022: alcuni interessanti sorprese e novità sull'ultima piattaforma in streaming nata tra quelle principali.

Disney Plus le uscite gennaio 2022

Nel mese di gennaio 2022 spiccano in particolari le produzioni della Marvel. In primo piano emerge il film, campione mondiali di incassi nel 2021, Eternals. Non solo. Marvel’s Hit-Monkey è una serie animata della Marvel incentrata su un personaggio bizzarro e secondario apparso brevemente nelle storie di Deadpool: Hit-Monkey, un macaco giapponese addestrato da un sicario americano per compiere una vendetta.

C’è anche un altro film in particolare che potrebbe risultare interessante. Antlers – Spirito insaziabile, diretto da Scott Cooper e prodotto tra gli altri da Guillermo del Toro, è basato sul racconto The Quiet Boy della scrittore Nick Antosca. È una storia dai toni horror e thriller ambientata in Oregon. Segue le vicende di un’insegnante (Keri Russell), del suo fratello sceriffo (Jesse Plemons) e di un ragazzino che si imbattono in un misterioso animale ancestrale.

Le serie TV in uscita a gennaio 2022

Mercoledì 5 gennaio

Big Sky (Stagione 2 – Catalogo Star)

Better Things (Stagione 2 – Catalogo Star)

Station 19 (Stagione 5 – Catalogo Star)

The Chi (Stagione 4 – Catalogo Star)

T.O.T.S. – Trasporto Organizzato Teneri Supercuccioli (stagione 2)

Mercoledì 12 gennaio

9-1-1 (Stagione 5 – Catalogo Star)

Mayans M.C. (Stagioni dalla 1 alla 3 – Catalogo Star)

A Casa di Raven (stagione 4)

Venerdì 14 gennaio

The Real Queens of Hip-Hop: The Women Who Changed the Game (Catalogo Star)

Mercoledì 19 gennaio

Queens – Regine dell’Hip Hp (Catalogo Star)

Il mondo secondo Jeff Goldblum (stagione 2 – Catalogo Star)

Peper Ann (stagione 3)

Marvel Studios Assembled – The Making of Hawkeye

Mercoledì 26 gennaio

Marvel’s Hit-Monkey (Catalogo Star)

Big City Green (stagione 2)

Disney Plus: i film in uscita a gennaio 2022

Venerdì 7 gennaio

Full Monty – Squattrinati Organizzati (Catalogo Star)

L’Altra Faccia del Pianeta delle Scimmie (Catalogo Star)

Venerdì 14 gennaio

Pearl Harbor (Catalogo Star)

Venerdì 21 gennaio

Eternarls

Jojo Rabbit (Catalogo Star)

The First Wave

Venerdì 28 gennaio

Downtown

The Birth of Big Air

King’s Ransom

Fernando Nation

Into the Wild

Alvin Superstar

Alvin Superstar 2

Alvin Superstar 3 – Si salvi chi può!

Alvin Superstar – Nessuno ci può fermare

