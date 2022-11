Mina Settembre 3 si farà: arriva la conferma. Ecco quando andrà in onda la terza stagione

Mina Settembre 3 si farà. Dopo la chiusura della seconda stagione della fiction con Serena Rossi, è arrivato il primo annuncio ufficiale per la prossima stagione. Il successo di pubblico è stato tale da spingere la Rai a confermare ancora la fiction.

Mina Settembre 3 si farà: arriva la conferma

La fiction di Mina Settembre, anche per la seconda stagione, è stata letteralmente un successo di pubblico. Gli episodi hanno avuto una media di ben 4,6 milioni di ascolti a settimana e uno share che ha superato il 26%.

La terza stagione si farà ed è arrivata la prima conferma ufficiale da parte di uno degli sceneggiatori Fabrizio Cestaro che in un’intervista rilasciata a Fanpage.it ha voluto annunciare che si proseguirà con al fortunata fiction. Tutti gli episodi si possono sempre recuperare sulla piattaforma di RaiPlay.

Ecco quando andrà in onda la terza stagione

Le nuove puntate dovrebbero andare in onda nel 2024, tuttavia sulla data potrebbero esserci dei cambiamenti dovuti al numero di episodi richiesti.

Con la chiusura della seconda stagione Cestaro ha dichiarato: “Posso dire che, a differenza della precedente stagione, a tutte le domande ci sarà una risposta. Stavolta non abbiamo lasciato nulla in sospeso. Si arriverà a dei punti fermi, delle storie si chiuderanno. Ovviamente, poi, ci sarà anche un rilancio che rimanderà alla terza stagione“.

Tutto o quasi è pronto per la terza stagione: “Abbiamo già scritto il soggetto di serie della terza stagione.

Siamo nella fase di sviluppo delle sceneggiature, quindi sì, è sicuro che si farà la terza stagione. In questo momento, stiamo modificando il soggetto per riuscire ad andare incontro alle esigenze degli attori. Non è semplicissimo, però siamo a buon punto. Diciamo che l’ossatura, la storia della terza stagione è pronta”, ha aggiunto Cestaro.

