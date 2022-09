Mina Settembre 2: uscita, episodi e cast della nuova stagione della serie tv con Serena Rossi

Mina Settembre 2: la nuova stagione della fiction con Serena Rossi torna su Rai 1 in prima serata. Si partirà dalla prima domenica del mese di ottobre e si continuerà per alcune settimane. Dopo il successo della prima stagione con il record di ascolti.

Mina Settembre 2: uscita ed episodi

La fiction Rai andrà in onda infatti il prossimo 2 ottobre in prima serata sulla prima rete della tv di Stato.

Ci sarà sempre l’appuntamento di domenica sera in prima serata su Rai 1. Per la seconda stagione sono state programmate sei serate per un totale di 12 episodi. La fiction, la cui messa in onda sarebbe dovuta partire il 25 settembre 2022 su Rai Uno ma è stata rinviata per le elezioni.

Al centro la scelta della protagonista sui sue contendenti: “Non sarà semplice. Tanto che chiederà aiuto alla psicologa Giulia Postiglione interpretata da Antonia Liskova, uno dei nuovi ingressi del cast“, ha svelato Serena Rossi in questa nuova intervista.

“Conviene tenerla d’occhio, perché si rivelerà un personaggio chiave“, ha aggiunto

Il cast della nuova stagione

Nel cast di Mina settembre 2, i protagonisti principali sono Serena Rossi, Giuseppe Zeno e Giorgio Pasotti troviamo:

Valentina D’Agostino (Titti)

Christiane Filangieri (Irene)

Nando Paone

Massimo Wertmuller

Rosalia Porcaro

Francesco Di Napoli

Davide Devenuto

Michele Rosiello

Primo Reggiani

Marina Confalone.

Tra le new entry del cast, c’è l’attrice Marisa Laurito che presterà il volto a Rosa, la zia della protagonista.

E Antonia Liskova, che interpreta Giulia Postiglione la psicologa a cui si rivolge Mina.