Maurizio Casagrande, chi è l’attore comico napoletano: moglie, figli, film

Chi è Maurizio Casagrande, noto attore comico e cabarettista napoletano. Spesso al fianco di Vincenzo Salemme, l’attore classe 1961 ha trovato il successo tra cinema, tv e teatro. Scopriamo qualcosa in più sulla sua vita privata e carriera.

Chi è Maurizio Casagrande, attore comico napoletano: vita, carriera, film

Nato a Napoli il 4 novembre 1961, Maurizio Casagrande è un famoso attore comico partenopeo. Tra i più amati interpreti della commedia italiana, si è costruito una carriera di successo nel cinema, nella televisione e nel teatro nostrano.

Figlio del noto attore teatrale Antonio Casagrande, da piccolo era un grande appassionato di musica.

Da giovane, infatti, prova a sfondare nel mondo dello spettacolo proprio come musicista. All’inizio degli anni ’70, forma la band rock Tetra Neon, che però non trova il favore del pubblico. La band si scioglie e Casagrande continua nei suoi studi musicali al Conservatorio di San Pietro a Majella. Approda nel mondo della comicità teatrale per puro caso, sostituendo sul palco un suo studente durante un saggio di recitazione al Teatro Cilea.

Casagrande colpisce la compagnia di Nello Mascia, che decide di scritturarlo.

Nel corso della sua carriera da attore recita spesso al fianco di Vincenzo Salemme, che lo include spesso nel cast dei suoi film. Casagrande fa il suo esordio sul grande schermo nel 1998, con L’amico del cuore, e continua a spalleggiare Salemme in quasi tutti i suoi film, tra cui Amore a prima vista, A ruota libera, …E fuori nevica! e Con tutto il cuore.

Nel 2010, insieme ad Enrico Brignano e Giorgio Panariello, è uno dei protagonisti principali di Sharm el Sheik – Un’estate indimenticabile. Recita spesso anche in televisione: si ricorda il suo ruolo in Carabinieri e nella miniserie Rai Il signore della truffa.

Negli ultimi anni Casagrande si è messo alla prova anche come regista, portando sul grande schermo due commedie. Fa il suo debutto dietro la camera da presa nel 2012, con Una donna per la vita. Nel 2015 torna al cinema con Babbo Natale non viene da Nord, con Annalisa Scarrone, Nino Frassica, Giampaolo Morelli e Fabio Balsamo.

Vita privata: moglie e figli

Maurizio Casagrande è un uomo molto riservato e tiene particolarmente alla sua privacy. Non ha mai svelato molti dettagli della sua vita sentimentale ai microfoni dei giornalisti. Ciononostante, la sua frequentazione con l’attrice Tiziana De Giacomo non è sfuggita ai reporter più coriacei. Nata il 17 settembre 1983, Tiziana De Giacomo è oltre vent’anni più giovane di Casagrande ed è al suo fianco da molto tempo. I due sono sposati e vivono insieme a Napoli, città natale di entrambi.

Nel corso della sua carriera ha recitato in diversi film, tra cui entrambe le commedie scritte e dirette dal marito. Per il momento i due non hanno figli.