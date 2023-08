Roberto Mancini, chi è la moglie Silvia Fortini

Roberto Mancini, ex ct della nazionale italiana, ha avuto diverse storie d’amore. La moglie di Roberto Mancini è attualmente Silvia Fortini, seconda moglie dell’allenatore. Da quel che sono le ultime notizie, lo seguirà in Arabia Saudita nella sua nuova avventura come ct di quella nazionale. Ma chi è la moglie di Roberto Mancini oggi?

Chi è Silvia Fortini

Silvia Fortini è la seconda moglie dell’allenatore Roberto Mancini e i due si sono sposati a Roma nel 2018, quando Mancini è tornato a guidare gli Azzurri dopo un periodo in Russia.

Lavoro

La donna è un’avvocata civilista e lavora in uno studio legale a Roma, dove ha conosciuto il suo attuale marito.

Figli

La seconda moglie di Mancini non ha figli, ma ha un ottimo rapporto con i tre figli del marito avuti da una precedente relazione. Infatti, l’allenatore è stato sposato per oltre 20 anni con Federica Morelli e con lei ha avuto tre figli: Andrea, Filippo e Camilla.

I figli di Roberto Mancini

Silvia Fortini, come detto, ha un ottimo rapporto con i figli del Mancio. Il primo è Filippo, nato il 13 ottobre del 1990 a Genova e ha già compiuto 31 anni (oggi è un calciatore). Il secondo, Andrea, è nato il 13 agosto del 1993, è un calciatore come il fratello maggiore. Infine, la terza figlia dell’allenatore Mancini è Camilla, schermitrice specialista del fioretto, nata a Roma nel 1994