Massimo Giletti e Sofia Goggia stanno insieme? Le voci di un flirt tra i due si rincorrono.

Se Massimo Giletti e la sciatrice stiano insieme ancora non è del tutto chiaro. Ma c’è di vero che il settimanale “Chi” ha paparazzato la campionessa mondiale di sci, 30 anni, con il giornalista, 61, con cui si vocifera da tempo possa avere una liaison. I due sono stati paparazzati stes i a bordo piscina in un hotel della capitale mentre chiacchierano e si intrattengono con grande complicità.

Cosa succede tra i due

Secondo quanto raccontato dal settimanale, Sofia Goggia si trovava a Roma per impegni di rappresentanza (ora è in Sardegna) e il giornalista Massimo Giletti l’ha raggiunta nell’hotel in cui alloggiava per una mattinata a tutto relax tra la piscina e i bagni di sole. Successivamente, i due poi entrano in acqua per rinfrescarsi, anche se nessuno dei due si avvicina troppo all’altro.

La frase-indizio del giornalista

Quel che è certo è che un indizio dato dal giornalista potrebbe essere quello che aveva lasciato in un’intervista, dove si era lasciato andare a una frase sibillina quando, interpellato sulla sua passione per i monti, il giornalista aveva risposto: “Amo le montagne vincenti”.