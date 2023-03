Monza, accoltella il marito e poi chiama i soccorsi: arrestata una 34enne

Una notizia sconcertante che quella che giunge dalla Lombardia. A Monza una donna accoltella il marito e subito dopo chiama i soccorsi, dichiarando di aver commesso lei quel gesto folle. La donna è stata poi arrestata.

Fortunatamente, recatisi prontamente sul posto, sono riusciti a mettere in salvo la vittima che non rischia la vita.

Accoltella marito, succede a Monza

Accoltella il marito, ferendolo al petto, e poi chiama in fretta i soccorsi, raccontando quanto successo. I due stavano litigando e questo ha portato la moglie a compiere un gesto estremo, prendendo un coltello dalla cucina e sferrando improvvisamente un colpo al petto.

La donna ha poi subito chiamato il 118 dichiarando “ho accoltellato al petto mio marito“. Questo ha portato le forze dell’ordine e i soccorsi a recarsi immediatamente presso l’abitazione. L’uomo era sul divano e presentava un’importante ferita al centro del torace. Lui stesso ha poi indicato ai carabinieri l’arma del delitto, ovvero un coltello poggiato sul tavolo della cucina e ancora macchiato di sangue. L’oggetto è stato poi sequestrato dagli addetti ai lavori. La vittima è stata trasportata in ospedale, mentre la moglie – colpevole di aver accoltellato il marito – è stata portata in caserma. La 34enne è risultata positiva all’alcoltest, con un tasso pari a 2,07 g/l. Ciò ha portato i carabinieri della compagnia di Monza a procedere all’arresta della giovane donna del Kenya, con l’accusa di tentato omicidio nei confronti del marito.

Per fortuna il 76enne, vittima della coltellata, è fuori pericolo, anche se ha perso molto sangue. Attualmente si trova ancora in ospedale ma non rischia la vita. Il soccorso immediato è stato fondamentale per far sì che l’uomo si salvasse e anche la ferita non ha leso organi vitali, dato che è stata comunque sferrata in un momento di impeto e non lucidità.

LEGGI ANCHE: Donna accoltellata dal compagno nel parcheggio di un centro commerciale: è grave.