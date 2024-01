Gianni, chi era il compagno di Wilma De Angelis: “Insieme per 27 anni”

Chi era Gianni, compagno di Wilma De Angelis scomparso nel 2022. Scopriamo qualche informazione in più sul grande amore della celebre cantante e conduttrice anni Sessanta: “Un uomo dolcissimo, siamo stati insieme per 27 anni”.

Chi era Gianni, compagno di Wilma De Angelis: cosa sappiamo di lui?

Wilma De Angelis, cantante e conduttrice molto amata soprattutto tra gli anni Sessanta e Novanta, non si è mai sposata nel corso della sua vita. La sua storia d’amore più importante è stata quella con Gianni, suo compagno storico al suo fianco per quasi trent’anni scomparso nel 2022. Più giovane di Wilma di dieci anni, la incontrò per la prima volta nei primi anni Novanta. Ne ha parlato la stessa cantante negli studi di Verissimo con Silvia Toffanin, pochi mesi dopo la morte del compagno: “Gianni è il mio grande cruccio in questi giorni. Sono solo cinque mesi che non c’è più dopo 27 anni insieme. L’ho conosciuto nel 1994 e ho trovato un uomo dolcissimo, buonissimo, che mi permetteva tutto, che non contestava mai niente. Ci siamo fatti grande compagnia. Purtroppo cinque mesi fa mi ha lasciato sola”.

Il dolore della cantante: “Non sono sola, ma mi sento così perché lui non c’è più”

La scomparsa di Gianni è stata un colpo durissimo per Wilma De Angelis: “Non sono sola, ma mi sento sola perché Gianni non c’è più. È la vita. Pare che col tempo questa angoscia passi. Oggi, però, volevo dimenticare. Lui mi perdona se oggi non ho pensato a lui come faccio di solito”. La cantante riesce ad andare avanti soprattutto grazie al costante supporto dei suoi amici e familiari ma anche grazie a quello dei suoi ammiratori: “Ho ritrovato il pubblico, che mi vuole ancora bene. Poi ho tre amici fantastici, Pino, Lucio e Tony, che mi hanno fatto tanta compagnia in questi mesi e poi i miei nipoti”.