Quante lauree ha Alberto Angela? Celebre conduttore televisivo, figlio del compianto giornalista scientifico Piero Angela, è da molti anni uno dei volti più noti del mondo della divulgazione scientifica. In quali materie si è specializzato nel corso della sua carriera?

Quante lauree ha Alberto Angela, specializzazioni e titoli del conduttore di Noos

Dopo la morte di Piero Angela nel 2022, suo figlio Alberto Angela, spesso al suo fianco nel suo Superquark, ha raccolto il testimone del padre con un nuovo programma di divulgazione scientifica, Noos – L’avventura della conoscenza. Già da anni un volto importantissimo in televisione nel settore del giornalismo scientifico, nel corso della sua carriera ha trattato una moltitudine di argomenti come storia, archeologia e paleontologia. Ma in cosa è laureato esattamente Alberto Angela? Quanti titoli ha conseguito nel corso della sua vita? Il curriculum del divulgatore riporta ben cinque lauree, di cui quattro honoris causa. Scopriamo qualche dettaglio in più circa la sua formazione.

La formazione del divulgatore nel dettaglio

Angela ottiene il diploma in Francia, per poi laurearsi in Scienze Naturali all’Università La Sapienza di Roma, con un voto di 110 e lode. Ha poi proseguito gli studi seguendo molti corsi di specializzazione negli Stati Uniti, nello specifico ad Harvard, alla Columbia University e all’Università della California, approfondendo le sue competenze in paleontologia ed paleoantropologia.

La sua decennale esperienza tra scavi archeologici e ricerca scientifica, oltre al suo continuo lavoro come divulgatore scientifico gli sono valsi diversi titoli di studio honoris causa. Nel 2019 ottiene la laurea magistrale in Comunicazione del patrimonio culturale, Archeologia e Filosofia. Quattro anni dopo, nel 2023, ottiene la sua quinta laurea, in Geologia e Geologia Applicata.