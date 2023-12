Melissa Monti, chi è la fidanzata di Cristian Totti: vita privata, carriera, Instagram

Chi è Melissa Monti, la bellissima fidanzata di Cristian Totti. Modella ed influencer in ascesa, ha già recitato in tv e al cinema.

Chi è Melissa Monti, fidanzata di Cristian Totti. Scopriamo qualche informazione in più sull’aspirante modella che ha conquistato il cuore del figlio di Francesco Totti ed Ilary Blasi. Cosa sappiamo di lei?

Chi è Melissa Monti, fidanzata di Cristian Totti: vita privata e carriera

Nata a Roma il primo maggio del 2005, Melissa Monti ha 18 anni ed è un’aspirante modella ed influencer nota soprattutto in quanto fidanzata di Cristian Totti, giovane calciatore figlio di Francesco Totti ed Ilary Blasi. Nonostante la sua giovane età, Monti ha già mosso i suoi primi passi nel mondo dello spettacolo. La modella è apparsa in diversi spot pubblicitari e si è già assicurata qualche piccolo ruolo al cinema ed in tv. Ha recitato in La grande bellezza, celebre film di Paolo Sorrentino, nel film Rai Mi chiamo Maya e nella fiction Mediaset Solo per amore. Melissa Monti ha inoltre dimostrato uno spiccato spirito imprenditoriale. Insieme a sua sorella Martina ha infatti fondato il negozio di abbigliamento online Lemema.

View this post on Instagram A post shared by Lemema Official (@lemema_official)

Vita privata e social network

Le informazioni sulla storia d’amore tra Melissa Monti e Cristian Totti, per il momento, sono molto limitati. I due giovani preferiscono, giustamente, vivere il loro amore ben lontani dalle attenzioni di media e giornali. Cristian e Melissa appaiono spesso insieme in foto nei loro rispettivi profili Instagram. L’account della modella, ad oggi, conta già un seguito di quasi 66mila follower.