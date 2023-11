Francesco Totti, cosa ha detto su Ilary e il calcio

Francesco Totti torna a parlare di Ilary e calcio. In un’intervista concessa a Il Corriere della Sera, “Il Capitano” ha rilasciato nuove dichiarazioni ed è tornato a parlare della separazione da Ilary Blasi.

Franesco Totti, cosa ha detto su Ilary e il calcio

L’ex numero 10, un’intervista concessa a Il Corriere della Sera, “Il Capitano” della Roma ha raccontato il suo passato in giallorosso e non solo. Quello che emerge è che Totti sembra voler cercare la serenità ed un nuovo equilibrio di vita. Su Ilary, Totti infatti ha detto: “Noi due abbiamo passato venti anni insieme, con tanti momenti molto belli. Ora vorrei solo che trovassimo un equilibrio tra noi, capace di proteggere i ragazzi che sono la più grande ragione, per ambedue, di amore“. Certo, ammette il “Pupone”, “so che non è facile, ma quello che c’è stato tra noi, per tanti anni, è stato importante. Se troviamo questo equilibrio noi due, i ragazzi staranno bene e si sentiranno protetti“. Questo è l’obiettivo numero uno: la serenità dei ragazzi”.

l’amore per il calcio

Parlando degli allenatori e della sua carriera, Totti ha ricordato in primis: “Mazzone, che ricordo con grande affetto. Poi Zeman” mentre con Spalletti ha avuto un rapporto difficile. “Se lo incontrassi lo saluterei con affetto, mi farebbe piacere. Credo che tra noi ci sia un profondo legame. Anche perché quello che abbiamo passato insieme, quando arrivò da Udine, è per me, nella mia vita, qualcosa di irripetibile. Sia in campo che nel quotidiano. Io uscivo una o due volte a settimana con lui a cena. Luciano era una persona piacevole, divertente, sincera. Nella fase finale il nostro rapporto è stato condizionato dall’esterno, specie dai dirigenti o consulenti della società, e non ci siamo più capiti. Anche io ho fatto degli errori, ci mancherebbe. Credo che tutti e due, se tornassimo indietro, non entreremmo più in conflitto”, ammette Totti.

Il futuro

Totti ha parlato anche di futuro, dopo che Mourinho ha detto che lo avrebbe voluto nella Roma. “Mi piacerebbe“, afferma Totti, l’allenatore portoghese “è il numero uno, lo stimo molto”, “ma non voglio tornarci su. Non voglio chiedere. Alla Roma sanno che se hanno bisogno di me, per cose serie, mi fa piacere dare una mano. Altrimenti, amici come prima”.