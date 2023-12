Ilary Blasi è incinta? Le voci di corridoio sulla conduttrice

Ilary Blasi è davvero di nuovo incinta? Secondo i gossippari del web la conduttrice è in dolce attesa: "Fonti sicure, non ha sciato".

Ilary Blasi è davvero incinta? Tutto sulle voci di corridoio che circondano la conduttrice, che secondo diverse fonti dal web sarebbe di nuovo in dolce attesa. Qual è la verità dietro queste indiscrezioni?

Ilary Blasi è davvero incinta? Le ultime notizie sulla conduttrice

L’uscita del documentario Unica ha riacceso i riflettori su Ilary Blasi e sulla fine del suo lungo matrimonio con Francesco Totti. Dopo la separazione dall’ex capitano della Roma, la conduttrice ha ritrovato l’amore tra le braccia dell’imprenditore tedesco Bastian Muller. Secondo alcune insistenti voci di corridoio la coppia, dopo oltre un anno insieme, sarebbe già pronta a fare il passo successivo. Una fonte anonima, in particolare, ha rivelato all’esperta di gossip Deianira Marzano che Ilary Blasi potrebbe essere di nuovo incinta: “Fonti sicurissime me lo hanno confermato. La Blasi non ha sciato durante tutta la vacanza”. Secondo queste voci, quindi, la conduttrice avrebbe quindi evitato di correre rischi in montagna per proteggere il nascituro.

Lo scetticismo di Deianira Marzano: “Vedete gravidanze ovunque”

Al momento queste indiscrezioni non sono confermate e perfino Deianira Marzano sembra molto scettica: “Ma oggi vedere gravidanze ovunque…Non penso proprio”. Ilary Blasi potrebbe aver scelto di non sciare per un milione di motivi, senza necessariamente scomodare una presunta gravidanza. Nel caso in cui queste voci si rivelassero veritiere, la conduttrice diventerebbe madre per la quarta volta, dopo la nascita di Cristian, Chanel ed Isabel.