Elodie ad Assago: scaletta delle canzoni, biglietti del concerto e tour

Elodie ad Assago si esibisce in occasione del suo nuovo tour. L'artista è partita da poco e sta girando diverse città italiane.

Elodie ad Assago di Milano si esibisce in concerto per ben due sere consecutive in occasione del suo nuovo tour. Dopo Napoli è la volta del capoluogo lombardo con le sue nuove canzoni ed esibizioni.

Elodie ad Assago: scaletta delle canzoni