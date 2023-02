Shakira, una nuova canzone contro Piqué dal titolo TQG: testo, significato e video

Shakira ha lanciato un nuovo singolo, sempre dai toni polemici La cantante colombiana ha lanciato una nuova collaborazione con Karol G. annunciando l’arrivo del nuovo brano che si prospetta essere una nuova frecciatina all’ex Piqué.

Shakira, una nuova canzone contro Pique dal titolo TQG

Shakira ha lanciato un’altra canzone polemica, probabilmente sempre contro il suo ex Pique. “Sappiamo cosa stavate aspettando, quindi eccoci”, si legge nel posto pubblicato da Shakira e Karol G per annunciare la loro attesa collaborazione. Si tratta di un reggaeton lento questa volta in collaborazione con la 32enne cantautrice colombiana Karol G. Insieme a lei, infatti, Shakirasi è unita per un nuovo singolo che, intitolato “TQG” (“Te quedó grande), in uscita venerdì 24 febbraio.

TQG: testo e significato

“Chi ti dice che un vuoto è stato riempito da qualcun altro ti mente“, canta Karol G. “Vederti con quello nuovo mi ha ferito, ma sono già sul mio“, dice Shakira. Ma sembra che tutto ormai sia superato: “Quello che abbiamo vissuto l’ho dimenticato ed è quello che hai offeso“, “ora vuoi tornare, puoi dire, non so, aspettami lì che non sono un’idiota”, sono alcuni versi che Shakira canta.

La que te dijo que un vacío se llena con otra persona te miente – Colui che ti ha detto che un vuoto è riempito da un’altra persona ti sta mentendo

Es como tapar un herida con maquillaje, no se ve, pero se siente – È come coprire una ferita con il trucco, non puoi vederlo, ma lo senti

Te fuiste diciendo me superaste (Ey) y te conseguiste nueva novia (Novia) – Te ne sei andato dicendo che mi hai dimenticato (Ehi) e che hai una nuova ragazza (Fidanzata)

Lo que ella no sabe es que tú todavía me está’ viendo toa’ la historia’ (No; papi) – Quello che non sa è che mi stai ancora guardando per tutta la storia (No, papi)

Bebé, ¿qué fue?, ¿no pues que muy tragaíto’? – Piccola, che cos’è stato, beh, come è stato ingoiato?

¿Qué haces buscándome el la’o? Si sabes que yo errores no repito (Ey, papi) – Cosa stai facendo cercando il mio lato? Se sai che non ripeto errori (Ehi, paparino)

Dile a tu nueva bebé que por hombres no compito – Dì al tuo nuovo bambino che non gareggio per gli uomini

Que deje de estar tirando, que al meno’ yo te tenía bonito – Che smetta di tirare, che almeno ti abbia fatto bella

Verte con la nueva me dolió – Vederti con quella nuova mi ha fatto male

Pero ya estoy puesta pa’ lo mío – Ma io sono già pronta per il mio

Lo que vivimos se me olvidó – Quello che abbiamo vissuto l’ho dimenticato

Y eso e’ lo que te tiene ofendido – Ed è questo che ti ha offeso

Que hasta la vida me mejoró – che anche la vita mi ha migliorato

Por acá ya no eres bienvenido – Non sei più il benvenuto qui

Vi lo que tu novia me tiró – Ho visto cosa mi ha lanciato la tua ragazza

Eso no da ni rabia, yo me río, yo me río – Che non è nemmeno arrabbiato, rido, rido

No tengo tiempo pa’ lo que no aporte, ya cambié mi norte – Non ho tempo per ciò che non contribuisco, ho già cambiato il mio nord

Haciendo dinero como deporte (Ah) – Fare soldi come uno sport (Ah)

Llenando la cuenta, los show’, el parking y el pasaporte (Ey) – Riempire il conto, gli spettacoli, il parcheggio e il passaporto (Ehi)

‘Toy más dura dicen los reporte’ – ‘Sono più dura, dicono i rapporti’

Ahora tú quieres volver, se te nota, mmm, sí – Ora vuoi tornare indietro, si vede, mmm, sì

‘Pérame ahí, que yo soy idiota (Ah) – ‘Tienimi lì, sono un idiota (Ah)

Se te olvidó que estoy en otra – Hai dimenticato che sono in un altro

Y que te quedó grande La Bichota – E che La Bichota era troppo grande per te

Bebé, ¿qué fue? (Fue), ¿no pues que muy tragaíto’? (Ah)

¿Qué haces buscándome el la’o? (Ey) Si sabes que yo errores no repito

Dile a tu nueva bebé que por hombres no compito

Que deje de estar tirando, que al menos yo te tenía bonito

Tú te fuiste y yo me puse triple M – Te ne sei andato e io ho messo la tripla M

Más buena, más dura, más leve – Migliore, più duro, più leggero

Volver contigo never, tú eres la mala suerte – Tornare con te mai, sei sfortunato

Porque ahora la’ bendicione’ me llueven – Perché ora la ‘benedizione’ piove su di me

Y quiere’ volver, ya lo suponía – E vuole tornare, lo immaginavo già

Dándole like a la foto mía – Mettere mi piace alla mia foto

Tú buscando por fuera la comida – Stai cercando del cibo fuori

Yo diciendo que era monotonía – io che dicevo che era monotonia

Y ahora quieres volver, ya lo suponía – E ora vuoi tornare indietro, lo immaginavo già

Dándole like a la foto mía (A la mía) – Mettere mi piace alla mia foto (alla mia)

Te ves feliz con tu nueva vida – Sembri felice della tua nuova vita

Pero si ella supiera que me busca’ todavía – Ma se sapeva che mi stava ancora cercando

Bebé, ¿qué fue?, ¿no pues que muy tragaíto’? – Piccola, che cos’è stato, beh, come è stato ingoiato?

¿Qué haces buscándome el la’o? Si sabes que yo errores no repito (Ey, papi) – Cosa stai facendo cercando il mio lato? Se sai che non ripeto errori (Ehi, paparino)

Dile a tu nueva bebé que por hombres no compito – Dì al tuo nuovo bambino che non gareggio per gli uomini

Que deje de estar tirando, que al meno’ yo te tenía bonito – Che smetta di tirare, che almeno ti abbia fatto bella

Ovy On The Drums – Ovy alla batteria

Mi amor, es que usted se alejó mucho – Amore mio, è che ti sei allontanato molto

Y yo de lejos ya no veo, bebé – E non vedo più da lontano, piccolo

TQM pero TQG, jajaja – TQM ma TQG, lol

