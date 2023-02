Nasce “Wolf – Storie che contano”, il podcast video originale HYPE condotto da Fedez

Frutto della collaborazione tra HYPE, la fintech nata per offrire accoglienza finanziaria personalizzata, e BE SHAPING THE FUTURE, società leader nella

consulenza al mondo Finance e parte del Gruppo Engineering, WOLF rafforza con nuovi contenuti originali e servizi distintivi l’esperienza dell’app HYPE sviluppando la relazione tra i clienti, le loro passoni e la gestione quotidiana dei propri soldi rendendo così la finanza empatica e accessibile a tutti.

WOLF rappresenta una sfida evoluti va che esplora spazi nuovi e punta su una dimensione inedita



In un contesto altamente competitivo, in cui ricchezza dell’offerta e semplicità di utilizzo sono condizioni necessarie ma non sufficienti, WOLF rappresenta una sfida evolutiva che esplora spazi nuovi e punta su una dimensione inedita: essere un ecosistema esperienziale, coinvolgente e educativo all’interno di una app finanziaria, al cui fondamento c’è una community nella quale riconoscersi e condividere valori, passioni, stili di vita. HYPE con oltre 1.7 milioni clienti è il punto di riferimento in Italia per la gestione semplificata del denaro e si trova nella posizione ideale per contribuire alla diffusione di una maggiore consapevolezza rispetto alle nuove sfide che l’evoluzione dei mercati, delle tecnologie e dell’ambiente ci pone di fronte oggi. Per raggiungere questo obiettivo è stato ideato e realizzato WOLF che risponde alla domanda di esperienze e contenuti aggiuntivi, anche non direttamente collegati al mondo finanziario, come quelli lifestyle.

Si parte con “WOLF | Storie che contano”, il podcast originale HYPE condotto da Fedez e prodotto da Doom Entertainment. Il video podcast sarà distribuito ogni due settimane gratuitamente su tutte le principali piattaforme di streaming e nell’ecosistema HYPE, dove saranno disponibili anche contenuti esclusivi di backstage e immagini inedite. WOLF sarà così nei prossimi mesi la parola chiave che abilita l’accesso ad una nuova esperienza che si svilupperà su tre pilastri principali:

• Edutainment con “WOLF | Storie che contano” lo spazio dedicato alle storie di economia che hanno segnato un’epoca– raccontate con un podcast video di 18 puntate all’anno sotto la direzione creativa e conduzione di

Fedez–oltre che a interviste ad esponenti della finanza italiana e formati digitali di

approfondimento;

• Entertainment con “WOLF | Stili, tendenze e passioni”

il luogo dove la community si incontra e condivide nuovi stili e tendenze con interviste e

podcast video realizzati sotto la direzione creativa e curatela di partner di eccellenza –

tra i quali per moda e costume Vanity Fair Italia e per musica e spettacolo Rolling Stone;

• Convenience con “WOLF | Partnership”

all’interno del quale Partner selezionati da WOLF – tra i quali Sky e Plenitude –

presentano alla community vantaggi e benefici esclusivi e riservati che andranno ad

arricchirsi di mese in mese.



Giuseppe Vigone: “ Il nuovo programma WOLF pensato per la community di HYPE risponde ai bisogni di una generazione che chiede trasparenza “

“Avvicinare il pubblico ai grandi temi ed eventi che impattano sui mercati finanziari, offrire accesso a nuove opportunità e portare nelle mani dei nostri clienti sempre più strumenti digitali per aiutarli a gestire i soldi secondo le proprie abitudini è la nostra missione – commenta Giuseppe Virgone, CEO di HYPE–. Il nuovo programma WOLF pensato per la community di HYPE risponde ai bisogni di una generazione che chiede trasparenza, fiducia e sicurezza ai servizi bancari ma anche vicinanza ed esperienze. La nostra è una tecnologia accogliente che sa parlare e accompagnare tutti, con un approccio estremamente personalizzato che porta nelle mani degli utenti le soluzioni più nuove e adeguate con la massima semplicità e velocità”.



Giuseppe Mayer: “L’ ambizione con cui nas ce WOLF è quella di andare oltre la semplice definizione di prodotti e servizi di qualità”

“In un contesto di mercato dove l’esplosione nell’offerta di servizi finanziari rischia di generare frammentazione e di confondere, l’ambizione con cui nasce WOLF è quella di andare oltre la semplice definizione di prodotti e servizi di qualità – aggiunge Giuseppe Mayer, CEO di BeWow, società del gruppo BE SHAPING THE FUTURE specializzata nei progetti di digital engagement & entertainment –. Il nostro obiettivo finale è quello di far crescere la consapevolezza nel pubblico

dell’importanza di saper gestire correttamente le proprie finanze, fornendo non solo strumenti innovativi e soluzioni personalizzate, ma anche contenuti di valore ed esperienze capaci di attrarre, coinvolgere e fidelizzare un pubblico sempre più largo.”

Il programma WOLF è riservato in abbonamento ai clienti HYPE Next e Premium che sceglieranno di entrare nella community WOLF. Tutte le informazioni sono disponibili a questo link wolf.hype.it .