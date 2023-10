Chiara Porchianello, chi è l’amica di Giulia Stabile ad Amici 23: vita privata, carriera, fidanzato

Chi è Chiara Porchianello, amica di Giulia Stabile nel cast di Amici 23. Tutto sulla giovane ballerina, sulla sua carriera artistica e sulla sua vita privata e sentimentale. Cosa sappiamo sul suo conto?

Nata a Roma nel 2004, Chiara Porchianello ha 19 anni ed è una delle ballerina in gara nella 23esima edizione di Amici di Maria De Filippi. Il pubblico del talent show la conosce anche in quanto migliore amica di Giulia Stabile, vincitrice della 20esima edizione. Le due si sono conosciute proprio grazie alla loro comune passione per la danza. Chiara si è formata alla ABR, l’Accademia del Balletto di Roma, dove lavora anche come insegnante. In passato ha infatti diretto diverse masterclass per l’Accademia. Il suo talento ha colpito molto l’insegnante Emanuel Lo, ma ha lasciato indifferente Raimondo Todaro, secondo il quale Chiara non ha quel che serve per restare ad Amici.

Vita privata: fidanzato, social network

Chiara Porchianello è felicemente fidanzata con un suo collega della sua stessa accademia di ballo, il ballerino Filippo Morani. I due appaiono spesso insieme sul profilo Instagram di Chiara, che ad oggi conta oltre 65mila follower. La ballerina ha anche un account su TikTok molto seguito, vicino ai 100mila follower.