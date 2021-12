Matteo e Noemi di Uomini e Donne si sono lasciati

Matteo e Noemi si sono lasciati. La scoppiettante coppia del trono di Uomini e Donne, come confermato dall’ex tronista, è arrivata al capolinea.

Il percorso a Uomini e Donne

Matteo Fioravanti e Noemi Baratto hanno partecipato al programma Uomini e Donne di Maria di Filippi e sembravano essere una coppia molto affiatata. Tronista lui, corteggiatrice lei, i due si erano scelti anche un po’ in anticipo rispetto a quanto previsto dal programma. Ma usciti dal set di Uomini e Donne, già accompagnati da malelingue e voci di crisi, la loro storia ha avuto vita breve. “Ci abbiamo provato veramente tanto, entrambi, fino all’ultimo” ha commentato sul tema l’ex tronista.

Matteo e Noemi si sono lasciati: ecco perchè

La storia d’amore tra Matteo e Noemi, nonostante l’attrazione fisica, non è durata quindi oltre le telecamere. Con un video pubblicato su Instagram, in particolare, Matteo Fioravanti ammette che la sua storia d’amore con Noemi è finita. Il motivo? Per l’ex tronista c’erano troppe differenze caratteriali e incomprensioni che sono diventate una montagna. Il tentativo di entrambi di salvare la loro relazione, che per l’ex tronista è stato sincero, alla fine è stato vano. “La relazione tra me e Noemi non è andata – ha commentato Fioravanti su Instagram – e non entrerò tanto nel merito. Ho rispetto per lei, ma di sicuro siamo arrivati in una situazione dove sono uscite troppe incomprensioni e differenze di carattere. Ci abbiamo provato davvero fino all’ultimo, e se non ho postato contenuti negli ultimi tempi è perchè non sono una persona falsa. Vi ringrazio a tutti per i messaggi di affetto che mi avete mandato”