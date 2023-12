Natale in tv su Rai e Mediaset: i film da vedere

Natale in tv sulla Rai e sulla Mediaset: diversi titoli a disposizione da gustare in chiaro sul proprio divano di casa.

Natale in tv: tanti i film a disposizione di chi rimarrà sul divano e vorrà vedere programmi in chiaro. Sia la Rai sia la Mediaset propongono titoli interessanti.

Natale in tv su Rai e Mediaset

Nel weekend di Natale le reti della Rai e Mediaset propongono una serie di film, anche cult, per provare a rispondere alle piattaforme in streaming che continuano sempre di più a regnare. Quest’anno, in particolare, vengono mandati in onda diversi cartoni animati che rispondono soprattutto alle famiglie.

I film da vedere

Si parte con sabato 23 dicembre, alle ore 19.30, su Italia 1 andrà in onda il film di Natale Elf, mentre in prima serata è previsto Il Grinch. Domenica 24 dicembre 2023, su Rai 1 andrà in onda I Goonies, mentre sul canale 20 di Mediaset è in programma Pinocchio, nella versione del 2019 con Roberto Benigni.

Lunedì 25 dicembre, nel giorno di Natale, arriva su Rai2 con Crudelia, mentre nel primo pomeriggio (alle 14.05) con Belle e Sebastien- L’avventura continua. Per quanto riguarda le reti Mediaset, su Rete 4 va in onda Hachiko- Il tuo migliore amico. Alcune visioni sono consigliate anche per martedì 26 dicembre con Alice e Peter su Rai3, La Sirenetta su Rai1 e Una Tata magica su Italia 1.

LEGGI ANCHE: Viva Rai2 di Fiorello si ferma dopo gli ascolti top: quando riprende il programma