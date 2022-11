Ludovica Nasti, chi è la giovane attrice: vita privata, genitori, sorella, malattia e film

Ludovica Nasti è una giovane attrice che si è fatta apprezzare in due fiction in particolare di Rai 1: L'amica Geniale e Mina Settembre.

Ludovica Nasti è una giovanissimi attrice di origini napoletane. Nonostante la giovane età ha iniziato in tv e al Cinema con ruoli che l’hanno fatta conosce al piccolo e grande pubblico. Da piccola ha dovuto anche affrontare una terribile malattia.

Ludovica Nasti, chi è la giovane attrice: vita privata

Ludovica Nasti è nata a Pozzuoli il 26 settembre del 2006. Da giovanissima ha iniziato a lavorare e posare come modella. Poi. ha sviluppato la passione e il talento per la recitazione, ricoprendo già ruoli importanti in televisione e al Cinema.

Nonstante gli impegni sui set cinematografici, continua a studiare e frequenta il Liceo Linguistico di Pozzuoli.

Ludovica Nasti: genitori e sorella

. Ha due fratelli più grandi, uno di 23 e l’altro di 26 anni. La madre decide di iscriverla ad alcune agenzie di moda per i più piccoli. Presta così il volto ad alcuni cataloghi di moda per abbigliamento per bambini e partecipa al programma della Fox Quattro mamme.

Ludovica Nasti: malattia

La giovane Ludovica ha dovuto combattere contro una terribile malattia sin da piccolissima. Infatti, a cinque anni le viene diagnosticata una leucemia linfoblastica B. Grazie anche al sostegno della famiglia è riuscita a combattere e sconfiggere questo terribile male.

Film

Ludovica ha fatto il suo debutto in televisione a 11 anni nel film L’amica geniale di Saverio Costanzo nei panni di Lila al fianco di Elisa Del Genio. Nel 2019 recita nel film Rosa Pietra Stella di Marcello Sannino e nel 2021 in Mondocane con Alessandro Borghi.

Ultimamente, è stata protagonista di qualche puntata della fiction Rai Mina Settembre, seconda stagione.