La fidanzata di Matteo Berrettini è Ajla Tomljanović. Berrettini è il tennista italiano finalista a Wimbledon che ha fatto sudare Novak Djokovic. Tomljanović la sua dolce metà dal 2019, anche lei tennista, giovanissima e di successo. Si sono conosciuti proprio a Wimbledon, ed è stato amore a prima vista. Da allora non si sono mai lasciati.

Chi è Ajla Tomljanović, la fidanzata di Matteo Berrettini

Ajla Tomljanović, classe ’93, croata naturalizzata australiana, è anche lei una campionessa della racchetta. È scesa in campo per la prima volta a sei anni, cresciuta in una famiglia di sportivi – suo padre Ratko è stato vincitore dell’europeo di pallamano nel 92 e nel 93. E ha giocato a tutti gli slam più importanti, seppur non senza fatica: Australian Open, Wimbledon, Open di Francia, Roland Garros. Dopo un infortunio, tante sconfitte, e la pandemia da Covid-19, però, è tornata a vincere. Il 2021 è il suo anno fortunato. A Wimbledon raggiunge i suoi primi quarti di finale, scalando la classifica mondiale e inserendosi nella Top 50 del ranking del tennis.

La relazione con Matteo Berrettini

La fidanzata di Matteo Berrettini è Ajla Tomljanović. Con Matteo si sono conosciuti a Wimbledon nel 2019. Entrambi sportivi, giovani e belli. Condividono l’amore per il tennis, e infatti non mancano sfide sul campo, allenamenti, e promesse di tornei in doppio misto. “A me il dritto, a lei il rovescio. Io ho il servizio, lei la risposta“, ha dichiarato Berrettini in un’intervista a Sky Sport. Ma i due non sono subito stati una coppia. Berrettini ha dovuto sudare per conquistare il cuore di Tomljanović. “Non è stato facile conquistarla, in quel periodo ho dovuto lottare più fuori dal campo che dentro al campo“, ha raccontato. Una volta, però, che Matteo e Ajla entrano in sintonia, non si separano più. Anzi, durante la pandemia trascorrono il primo lockdown insieme in Florida, a Boca Raton, consolidando l’equilibrio di coppia.

Intanto ripresi gli slam i fidanzati non mancano mai di assistere ai rispettivi match. Ajla sugli spalti ha un’espressione concentratissima, ma sobria. Invece Matteo, con un temperamento più all’italiana, si dispera ed esulta appassionato. Sui social la coppia condivide tenere dediche e foto insieme, che fanno pensare a una relazione profonda e fondata sul reciproco supporto. Tra tennisti, infatti, non bisogna soltanto condividere vittorie ed entusiasmanti viaggi in giro per il mondo a caccia di medaglie. Ci sono anche le sconfitte, e le lunghe stagioni in cui non si vince neanche un match. Ecco allora che un compagno capace di sostenere e tirare su il morale fa davvero la differenza nella vita di un campione.

Matteo e Ajla, la crisi e la rottura

Matteo Berrettini e Ajla Tomljanović sono però andati in crisi. Secondo i più acuti osservatori di gossip , circa a marzo 2022, qualcosa tra loro due si sarebbe rotto. L’indizio che ha dato il via a pensare alla loro rottura è stato che Ajla Tomljanović ha smesso di seguire il “suo” tennista su Instagram, togliendo anche dal proprio profilo tutte le foto di coppia. Il motivo della loro rottura definitiva potrebbe essere l’eccessiva distanza che li teneva lontani (lei vive in Florida).