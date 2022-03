Matteo Berrettini si è lasciato con Ajla Tomljanović? L’indizio

Matteo Berrettini si è lasciato con la fidanzata Ajla Tomljanović? L’interrogativo sta girando sui social e non solo, e si basa si un indizio che è subito stato notato dagli occhi più attenti.

sembravano una coppia molto serena,Entrambi tennisti ad alti livelli, si sono fidanzati dal 2019 e la loro storia d’amore era particolarmente seguita dai fan.

Ora però, un indizio lascia pensare che qualcosa si sia davvero incrinato. Ajla Tomljanović, infatti, ha smesso di seguire lui su Instagram, togliendo anche dal proprio profilo tutte le foto di coppia. Per chi naviga tutti i giorni sui social, si tratterebbe di più di un’indizio. Dopo la storia d’amore finita dell’altoatesino Sinner, anche questa coppia sarebbe sull’orlo di scoppiare. Il motivo potrebbe essere l’eccessiva distanza che li teneva lontani (lei vive in Florida), ma per ora sono soltanto ipotesi.

Le dichiarazioni di Berrettini

In un’intervista rilasciata mesi fa al Corriere, Matteo Berrettini aveva anche accennato alla sua vita privata esaltando la storia con Ajla. “Mi sono innamorato di lei – aveva rivelato – perché sa comprendermi e tranquillizzarmi sempre. È dieci volte più stressante veder giocare lei che giocare le mie partite. E nei momenti in cui capita che Ajla giochi nello stesso momento di mio fratello Jacopo io sono l’uomo più stressato del mondo.

Riusciamo a vederci nei tornei più importanti, come gli Australian Open, dove giochiamo entrambi. Lei vive in Florida, io in Europa quindi è un po’ complicato. Ma la mia vita è così, sempre in giro”.