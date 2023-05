Allerta meteo lunedì 22 maggio con precipitazioni sparse: scuole chiuse e Avviso della Protezione Civile

Allerta meteo lunedì 22 maggio: ancora rischi alti in alcune regioni italiane. Il bollettino della Protezione civile ha ancora una volta evidenziato le criticità e le possibili conseguenze con l’Emilia Romagna ancora una volta attenzionata.

Allerta meteo lunedì 22 maggio con precipitazioni sparse

Lunedì 22 maggio è ancora allerta meteo su alcune regioni italiane. Con le temperature rimane un tempo instabile ed incerto su gran parte dell’Italia. In particolare allerta rossa ed arancione sulla Regione dell’Emilia Romagna. Inoltre, secondo gli esperti di ilmeteo.it, è “attesa la Piena del PO in Piemonte”.

📅 Lunedì #22maggio

🔔🔴#AllertaROSSA su parte di Emilia-Romagna

🔔🟠#Allerta ARANCIONE in aree di Emilia-Romagna

🔔🟡#Allerta GIALLA in dieci regioni

🔍 Consulta il bollettino nazionale per conoscere il livello e le zone di allerta 👉https://t.co/mE6sFKOFBq#protezionecivile pic.twitter.com/hvENrT5Yxy — Dipartimento Protezione Civile (@DPCgov) May 21, 2023

Allerta meteo lunedì 22 maggio: scuole chiuse

A causa del maltempo in Emilia Romagna le scuole di ogni ordine e grado resteranno chiuse in particolare a Faenza e nei comuni di Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Riolo Terme, Solarolo. Chiuse le scuole anche di Reggio Calabria per alla meteo di livello arancione e rosso. Nella Regione, in giornata, è stata disposta un’ordinanza per la chiusura delle scuole cittadine e private di ogni ordine e grado.

Avviso della Protezione Civile

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche che estende il precedente avviso emesso. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento (www.protezionecivile.gov.it).

Secondo il bollettino della Protezione Civile sono state annunciate precipitazioni “sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Calabria e Sicilia e, a sviluppo diurno, su Toscana centro-meridionale, Umbria occidentale e meridionale, Lazio, settori interni di Abruzzo, Molise e Puglia centro-settentrionale, su Campania, Basilicata e Sardegna centro-settentrionale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati; – isolate, anche a carattere di rovescio o breve temporale, a sviluppo diurno, su Valle d’Aosta orientale, settori alpini e meridionali del Piemonte, su Liguria, Appennino emiliano e restanti settori delle regioni centro-meridionali, con quantitativi cumulati generalmente deboli”.