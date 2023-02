Matilde Gioli innamorata: “Ho trovato l’amore grazie ai cavalli”

Sarà il periodo e sarà che siamo a San Valentino, ma c’è un’altra persona innamorata: si tratta di Matilde Gioli. La giovane attrice milanese, grazie alla sua passione per i cavalli, sembra aver conosciuto l’uomo “della sua vita”.

Per lei l’equitazione significa moltissimo, come se si proiettasse su un altro mondo.

Matilde Gioli è innamorata

Matilde Gioli ha raccontato – in un’intervista – la sua love story con Alessandro Marcucci, uomo che ha conosciuto tra le scuderie. Per lei la vita tra i cavalli è la sua casa, è il posto in cui si sente se stessa e si sente felice. Cavalcare la porta a sentire libera da tutto e da tutti.

L’attrice 33enne si dice follemente innamorata del suo attuale fidanzato, con cui condivide questa forte passione. Il 37enne infatti si occupa di gestire le passeggiate.

Lei stessa, tempo fa, rilasciò una bella dichiarazione d’amore:

“È il grande amore della sua vita, l’unico da cui mi sono lasciata raggiungere davvero, con cui sarei pronta a fare un figlio anche subito, anche domani”.

I due si sono conosciuti nel 2021, mentre l’attrice lombarda aveva una pausa durante le riprese du Doc – Nelle tue mani. Matilde era alla ricerca di un maneggio dalle parti di Roma e proprio qui ha trovato molto più di una scuderia, come lei stessa ha raccontato su Instagram:

“Quegli occhi e quelle leggere occhiaie che pensai immediatamente fossero la cosa più sexy e affascinante che avessi mai visto”.

Alla sua vita privata si fonde quella da attrice, dove ricopre spesso diversi ruoli, anche molto distanti l’uno dall’altra. Matilde Gioli può infatti vantare ben 20 film in dieci anni di carriera, tra cui anche qualche fictuion. Curioso il fatto che Matilde (la quale come vero cognome porta quello del padre deceduto nel 2013, ovvero Lojacono) è diventata attrice per caso, mentre era in procinto di laurearsi in Filosofia.

Spesso le cose belle arrivano quando non te le aspetti.