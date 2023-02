San Valentino, meteo: per 10 giorni il freddo si ferma e lascia spazio all’anticiclone

San Valentino, meteo: ecco come possono festeggiare gli innamorati nella sera del 14 febbraio ma coma cambi anche il tempo nei prossimi giorni. Gli esperti fanno sapere che un anticiclone porterà un tempo più soleggiato per alcuni giorni.

San Valentino, meteo: per 10 giorni il freddo si ferma

Per 10 giorni dal 14 febbraio, il meteo in Italia cambia direzione. Dal freddo e temperature rigide si passa al soleggiato e tempo più mite. Il meteorologo Antonio Sanò ha detto cosa succederà nei prossimi giorni: “Lo scenario atmosferico sull’Italia, ma anche su tutto il Vecchio Continente, è cambiato radicalmente. Se fino a pochi giorni fa correnti gelide hanno sferzato il Paese e per la prima volta nella storia un ciclone simil-tropicale si è formato poco distante la Sicilia, ora si sta imponendo un mastodontico campo di alta pressione; l’anticiclone di San Valentino che potrebbe proteggere l’Italia per almeno 10 giorni”.

Arriva l’anticiclone

Per ilmeteo.it dal giorno di San Valentino, il 14 febbraio, è in arrivo l’anticiclone che porterà tempo più soleggiato e decisamente meno rigido. “Il tempo manterrà un aspetto quieto, stabile e con termometri sempre più rivolti verso l’alto. Gli unici timidi disturbi saranno da attribuire a qualche residuo annuvolamento al Sud, per effetto di una ormai morente circolazione ciclonica in viaggio dalle isole greche verso l’area più orientale del Mediterraneo”. In questo contesto al Sud e sulle vallate alpine si potranno toccare i 16-17 gradi, al Centro i 13-14 gradi mentre sul resto del Nord non si salirà oltre i 12°C.

