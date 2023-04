Tutti come te, l’ultimo singolo di Alex Britti: testo e video

A pochi giorni dalla fine di Aprile, ad aggiungersi alle new entry del panorama musicale arriva Tutti come te, singolo di Alex Britti.

A pochi giorni dal termine del mese di Aprile, ecco che ad aggiungersi alle new entry del panorama musicale arriva Tutti come te, singolo di Alex Britti. Sei anni dopo ritorna così in grande spolvero uno dei cantanti più conosciuti e apprezzati.

L’artista classe ’68 presenta anche la canzone Nuda.

Tutti come te, il testo dell’ultimo singolo di Alex Britti

Cantautore dalla voce inconfondibile, Alex Britti è conosciuto per molte canzoni del passato che hanno fatto innamorare moltissimi ascoltatori: da Oggi sono io a La Vasca, senza dimenticare Una su un milione e 7000 caffè. L’artista romano si è raccontato attraverso moltissime sfaccettature, ritornando – a sei anni di distanza – con un nuovo singolo, dal titolo Tutti come te.

Un testo non così intimo e riflessivo, ma che presenta un ritmo coinvolgente e frizzante, che cattura chiunque ascolti la canzone, regalando positività ed energia, anticipando la freschezza delle canzoni estive.

Di seguito il testo del brano:

A quelli che dicono che c’è sempre da imparare

e la vita è come un tesoro in fondo al mare

ogni giorno vai sott’acqua senza fiato

ma quando lo stai per toccare

all’improvviso, sparito

a quelli che giurano c’è sempre una tattica

a quelli che pensano “è intelligente ma non si applica”

a quelli che dicono “questa vita non fa per me”

direi “ascolta bello senti qui che c’è”

Siamo tutti come te

come te, come te

siamo tutti come chi

[?]

siamo fatti di materia grigia ma

tutti abbiamo un’anima che gira a piedi per le vie della città

A quelli che dicono “la vita è un’autostrada”

c’è chi va come un razzo e chi sta sempre in coda

chi fa sinistra, destra sempre senza freccia

chi a gennaio sta in canotta e chi ad agosto pelliccia

a quelli che viaggiano in cerca di avventura

a quelli che restano e stringono la cintura

a quelli che “sì perl in Francia non c’è il bidet”

direi “ascolta bello senti qui che c’è”

Siamo tutti come te

come te, come te

siamo tutti come chi

[?]siamo fatti di materia grigia ma

tutti abbiamo un’anima che gira a piedi per le vie della città

Siamo tutti come te

come te, come te

siamo tutti come chi

[?]

siamo solo una molecola nel blu

e se molli pure tu

rimango solo e poi non mi diverto più

A quelli che sperano e credono alle fate

a quelli che sparano milioni di cazzate

a quelli che dicono che presto convinceranno anche me

direi “ascolta bello senti qui che c’è”

Siamo tutti come te

come te, come te

siamo tutti come chi

[?]

siamo fatti di materia grigia ma

tutti abbiamo un’anima che gira a piedi per le vie della città

Siamo tutti come te

come te, come te

siamo tutti come chi

[?]

siamo solo una molecola nel blu

e se molli pure tu

rimango solo e poi non mi diverto

solo e poi non mi diverto

solo e poi non mi diverto più

col jazz

Il video della canzone