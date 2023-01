Chi era Fernanda Wittgens: film Rai “Fernanda”, Pinacoteca di Brera, Resistenza, Matilde Gioli

A Fernanda Wittgens, prima donna direttrice della Pinacoteca di Brera, è dedicato un film omaggio della Rai “Fernanda”, una coproduzione Rai Fiction – Red Film, prodotta da Mario Rossini.

Chi era Fernanda Wittgens

Fernanda Wittgens, nata a Milano nel 1903 da una famiglia di origine austro-ungherese, è sempre stata una grande appasionata di arte fin da quando era bambina, quando era solita visitare i più famosi musei di Milano in compagnia del padre Adolfo. Tra gli Anni ’20 e ’30 del Novecento, si avvicina di più all’arte grazie a Ettore Modiglliani, direttore della Pinacoteca di Brera. Laureata in Lettere con specializzazione in Storia dell’Arte, all’inizio le viene offerto un lavoro come semplice “operaia avventizia” ma ben presto Modigliani la nominerà sua vice. Nel 1941, dopo l’emanazione delle leggi razziali, il direttore deve lasciare l’Italia e Fernanda Wittgens diventa la prima donna a ricoprire l’incarico così importate Pinacoteca di Brera.

La protezione delle opere d’arte e degli ebrei perseguitati

Durante la Seconda guerra mondiale, Fernanda non solo si distinguerà per il suo incarico per la sua capacità di salvare le opere d’arte dai bombardamenti, ma anche per il suo spirito anti-fascista. Lei, infatti, aiuta migliaia di ebrei a fuggire in Svizzera, salvandoli dall’atroce destino dei campi di concentramento. Tradita, però, da un giovane collaborazionista,viene poi denunciata, arrestata e rinchiusa nel carcere di San Vittore.

Il film “Fernanda” con Matilde Gioli

Il film tv, attraverso il racconto della sua vita esemplare, offre ancora una volta l’occasione di ricordare la Resistenza, il coraggio dell’impegno civile, il difficile cammino dell’affermazione femminile e di come l’arte e la bellezza parlino al cuore delle persone e custodiscano un valore salvifico, in un capitolo della nostra memoria collettiva ancora inedito. A interpretarla sarà l’attrice Matilde Gioli. “Fernanda”, una coproduzione Rai Fiction – Red Film, prodotta da Mario Rossini, in onda martedì 31 gennaio alle 21.25 in prima tv su Rai 1.