Chi è Alessandro Marcucci, fidanzato di Matilde Gioli

Chi è Alessandro Marcucci: il fidanzato dell’attrice Matilde Gioli. Molto riservato anche se appare sui social dell’attrice. Pochissime notizie sulla sua vita provata sono pubbliche.

Chi è Alessandro Marcucci

Alessandro Marcucci è un istruttore di equitazione. Non si hanno molte notizie sulla sua vita privata ma si è a conoscenza della sua passione per la natura e per il mondo dei cavalli che sarebbero serviti a legarlo all’attrice Matilde Gioli (anche lei appassionata di equitazione).

L’incontro di Alessandro Marcucci è stato fondamentale per Matilde Gioli che stando alle sue parole sembra essere la persona giusta per lei, lontana dal mondo dello spettacolo: “So che non sto con lui per riempire un vuoto. È una relazione matura: Alessandro è un uomo che mi tiene agganciata alla realtà. È molto lontano dal mondo del cinema: orgoglioso di quello che faccio, contento di avere una donna indipendente, ma se facessi altro per lui sarebbe lo stesso”

Fidanzato di Matilde Gioli

Alessandro Marcucci è legato sentimentalmente all’attrice Matilde Gioli. I due in comune hanno la passione per i cavalli. L’insegnante di equitazione e l’attrice sono usciti allo scoperto durante la vittoria degli Azzurri a Euro2020, dove hanno postato via social la loro prima foto insieme.

L’attrice in un’intervista ha rivelato come abbia conosciuto Alessandro durante una pausa dalle riprese di Doc a Roma: “Ho digitato su Google: Passeggiate a cavallo Roma e ho trovato il numero di telefono di Alessandro.

Mi ha messo subito in riga. Lui si occupa spesso di cavalli impegnativi e ha il dono di domarli. È un po’ quello che ha fatto con me. In passato nessun uomo c’era riuscito. Ogni volta scappavo, lui invece riesce a tenermi”.

