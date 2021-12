Masterchef Italia 11: inizio, dove vederlo, giudici, repliche

Masterchef Italia 11: inizio. Tutto pronto per la nuova edizione del programma di cucina targato Sky. I giudici non vedono l’ora di riaccendere i fornelli e individuare il miglior chef amatoriale d’Italia.

Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli sono pronti per riaccendere la cucina per la nuova stagione di Masterchef. Da giovedì 16 dicembre alle 21.15 con i primi due episodi si riparte con l’obiettivo di selezionare il miglior chef amatoriale d’Italia. Durerà fino a giovedì 3 marzo, per un totale di dodici puntate e ventiquattro episodi.

Come sempre il vincitore avrà poi la possibilità di aggiudicarsi il montepremi finale di 100.000 euro in gettoni d’oro oltre che la possibilità di pubblicare un proprio libro di ricette inedite edito da Baldini e Castoldi.

Masterchef Italia 11: dove vederlo

L’undicesima stagione di Masterchef sarà possibile seguirla su Sky Uno, le puntata saranno sempre disponibili on demand, visibili su Sky Go e in streaming su NOW.

MasterChef Italia è andato a cercare i cuochi amatoriali direttamente nelle loro cucine, nelle loro case, con la primissima fase di selezione avvenuta online: i candidati si sono mostrati nel loro ambiente più familiare, con i propri piatti più rappresentativi. Solo i più promettenti accederanno ai Live Cooking.

Masterchef Italia 11: giudici

Alla conferenza stampa di presentazione della nuova edizione i giudici hanno riposto alle domande dei giornalisti. Bruno Barbieri ci tiene a sottolineare due cose importanti: “Dopo 11 anni siamo cresciuti anche noi giudici, le prove sono più difficili ripsetto alle prime puntate, la gente arriva più preparata e noi abbiamo alzato ulteriormente l’asticella. Detto questo, siamo un grande trio, io ho fatto tutti i MasterChef dall’inizio alla fine, e credo che questo sia veramente il trio più divertente, siamo un tutt’uno, forse a MasterChef c’è un solo giudice, ed è la fusione di noi tre”.

Per Cannavacciuolo“il vero MasterChef non è quello che si vede da casa, ma è dietro le quinte dove c’è ancora più fratellanza tra noi, è negli archivi di Sky. Facciamo a gara a chi arriva prima la mattina, lo sapevate?”.

Le repliche dell’undicesima stagione

L’edizione di Masterchef Italia 11 sarà visibile in esclusiva sulla piattaforma Sky e più precisamente su Sky Uno (canale 108 del decoder Sky, canale 455 del digitale terrestre) e Sky Uno +1 (ch.109) questa sera alle ore 21.15. Dopo poche ore sarà possibile recuperare la visione dell’ultima puntata sul servizio on demand (My Sky) e dove sono disponibili anche le puntate precedenti, ricordando comunque che durante la settimana ci saranno le repliche dell’ultimo giovedì.