Non solo Fabio Fabio: anche Serena Bortone lascia la Rai per migrare a Discovery? L'indiscrezione corre sul web

Non solo Fabio Fabio. C’è un altro pezzo grosso che potrebbe lasciare la Rai a breve, e si tratta di Serena Bortone. E andrebbe anche lei direzione Discovery.

Serena Bortone pronta a lasciare la Rai?

In attesa che vengano svelati i dettagli del nuovo assetto Rai, dove i cambiamenti sono all’ordine del giorno, piovono indiscrezioni in merito al fatto che anche Serena Bortone possa lasciare la Rai direzione Discovery seguendo l’esempio di Fabio Fazio. Dopo l’addio del conduttore di Che tempo che fa, infatti, che ha fatto le valigie e traslocato verso NOVE con tutto il suo programma, ora sembra che anche Serena Bortone voglia fare lo stesso.

Se così fosse, verrebbe ancora una volta confermato lo scouting di Discovery tra i conduttori del servizio pubblico.

L’indiscrezione e l’indizio verso Discovery

L’indiscrezione è di Dagospia, il primo a dare la notizia. “Tre giorni fa, su Instagram, ha pubblicato una foto con Laura Carofoli, responsabile della programmazione e della produzione del canale americano. Didascalia: ‘Ritrovare le amiche vere’. Sarà solo una coincidenza?”, scrive il sito di Roberto D’Agostino. “Prendendo ispirazione da Fazio, la Bortone, grande amica di Stefano Coletta, direttore del Prime Time Rai, potrebbe mollare prima di essere silurata“.

Carafoli in passato ha lavorato in Rai, ma oggi è responsabile dei contenuti per l’Italia e l’Iberia di Warner Bros- Discovery.