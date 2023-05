Oroscopo settimanale Branko 22-28 maggio, tutte le previsioni

Ecco l’oroscopo settimanale di Branko, le previsioni dal 22 al 28 maggio per tutti i segni. Cosa ci riserva il futuro in questi ultimi giorni di maggio? Scopriamolo insieme con la lettura delle stelle dell’amato astrologo italiano.

Branko, ecco l’oroscopo settimanale dal 22 al 28 maggio, le previsioni per tutti i segni

Cosa prevede la lettura delle stelle di Branko nei prossimi giorni? Ecco le previsioni segno per segno del noto astrologo di RDS per la prossima settimana. Quali novità ci aspettano in questi ultimi giorni di maggio? Quali saranno i segni più fortunati? Scopriamo il suo oroscopo settimanale, con le dritte sul futuro dal 22 al 28 maggio.

Ariete, le previsioni settimanali di Branko 22-28 maggio

Occhi aperti nei prossimi giorni per i nati nell’Ariete. La vostra natura fiduciosa potrebbe mettervi nei guai, cercate di fare più attenzione alle intenzioni di chi vi circonda. Non accettate sotterfugi e mezze verità, pretendete chiarezza da chi pretende qualcosa da voi. Sul lavoro, Giove vi dona entusiasmo e voglia di fare, sfruttatele al meglio.

Toro, le previsioni settimanali di Branko 22-28 maggio

Il maggio dei nati nel Toro si chiude all’insegna della passione. L’influenza degli astri vi rende irresistibili, sta a voi sfruttare al meglio questo periodo. Non esitate, mettetevi in gioco se volete trovare qualcuno di speciale. Chi ha già un partner dovrà fare delle valutazioni: vale la pena continuare o è il caso di passare oltre? Occhio a non distrarsi troppo sul lavoro, troppe malelingue invidiano i vostri successi.

Gemelli, le previsioni settimanali di Branko 22-28 maggio

Dubbi e promesse nel futuro dei nati nei Gemelli. Non tutte le persone nella vostra vita sono state sincere con voi, evitate di cambiare la via vecchia per la nuova. Potreste incontrare persone nuove pronte a mettere più pepe in questa fine di maggio, ma non è detto che siano poi così affidabili. Cercate di mantenere la vostra parola, fare un passo indietro potrebbe ferire qualcuno a cui tenete.

Cancro, le previsioni settimanali di Branko 22-28 maggio

Tante novità in arrivo per i nati nel Cancro. Maggio si chiude con nuovi incontri e tante nuove esperienze: fate attenzione, potreste trovare qualcuno di davvero interessante. Molte soddisfazioni anche in ufficio, vi metterete alle spalle alcune pratiche tediose e avrete finalmente un po’ di tempo da dedicare a progetti personali. Abbiate fede nelle vostre capacità e potrete dire la vostra.

Leone, le previsioni settimanali di Branko 22-28 maggio

Troppa ansia in amore per i nati nel Leone. Siete insicuri delle vostre qualità e avete troppa paura di deludere qualcuno per agire in prima persona. Fate un respiro profondo e cominciate un passo alla volta, non c’è bisogno di fare chissà quali piani fin da subito. Godetevi la compagnia e seguite la corrente, senza troppe pretese.

Vergine, le previsioni settimanali di Branko 22-28 maggio

Intriganti prospettive in arrivo per i nati nella Vergine. Alcune inaspettate novità potrebbero spingervi a cambiare idea sia in amore che sul lavoro. Mettete da parte i vostri dubbi e lasciatevi andare, è il momento di prendere l’iniziativa. La vostra fatica comincia a portare frutti dopotutto, non c’è nulla di male a concedersi qualche celebrazione.

Bilancia, le previsioni settimanali di Branko 22-28 maggio

Una settimana divina in arrivo per i nati nella Bilancia. Vi aspettano giornate piacevoli e rilassanti, senza troppi singhiozzi. Approfittatene sia per coltivare le vostre amicizie che per dedicare un po’ di tempo a voi, che sia per puro relax o per costruire qualcosa di nuovo. In ufficio, potreste ricevere delle proposte interessanti: abbiate fiducia nelle vostre capacità, prendetevi più responsabilità.

Scorpione, le previsioni settimanali di Branko 22-28 maggio

Giorni un po’ nebulosi per i nati nello Scorpione. Alcuni dubbi importanti vi rendono difficile godervi al meglio i momenti con il vostro partner. Cercate di approfondire al meglio la questione, che cos’è che vi spaventa davvero? Ormai andate avanti di giorno in giorno per inerzia, avete bisogno di nuovi stimoli ed esperienze. Cercate di cambiare un po’ le carte in tavola.

Sagittario, le previsioni settimanali di Branko 22-28 maggio

I nati nel Sagittario sembrano nati con la camicia in questi giorni. Nulla sembra possa andarvi male. Anche quando inciampate, trovate sempre la scappatoia giusta per svicolare dai guai. Non fatevi nemici, usate la vostra buona sorte per dare una mano a chi vi circonda, siate generosi e volenterosi. Unico neo alcuni progetti ancora arenati: abbiate pazienza, non tutto può sistemarsi a breve termine.

Capricorno, le previsioni settimanali di Branko 22-28 maggio

Sguardo verso il futuro per i nati nel Capricorno in cerca di amore. È il periodo giusto per cercare qualcuno di speciale, basta stare attenti a cosa volete davvero. Cosa cercate in una relazione? Non ficcatevi in situazioni che non vi mettono a vostro agio, siate consapevoli dei vostri desideri. Pochi problemi sul lavoro, occhio però alle virgole fuori posto: potrebbe preannunciare alcuni cambiamenti imminenti.

Acquario, le previsioni settimanali di Branko 22-28 maggio

Occhio alle incertezze per i nati nell’Acquario. In amore non siete più sicuri di essere sulla stessa lunghezza d’onda. La poca chiarezza e le mezze verità vi rendono dubbiosi, avete bisogno di un po’ di tempo per pensare. Momenti di stress anche in ufficio, la vostra routine è ormai turbata da una serie di situazioni scomode. Non fatevi prendere dall’ansia, cercate di mantenere il controllo.

Pesci, le previsioni settimanali di Branko 22-28 maggio

Equilibrismi ed emozioni per i nati nei Pesci. In amore date molto e ricevete poco, non datevi ancora per vinti: troverete qualcuno in grado di riconoscere i vostri sforzi. Sul lavoro sta a voi trovare un minimo di stabilità dopo un periodo traballante. Basterà rimboccarsi le maniche e portare a casa qualche risultato per ritrovare fiducia nel futuro.