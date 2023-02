L’esorcista del papa: trama, uscita, storia vera, cast e trailer del film con Russell Crowe

L’esorcista del papa è il nuovo film con protagonista Russell Crowe. Arriva prossimamente al Cinema e racconta di un sacerdote alle dipendenze del Vaticano come esorcista. Il cast è di prima scelta con il primo trailer che mostra immagini in anteprima.

L’esorcista del papa: trama e uscita

L’esorcista del papa è il nuovo film in arrivo al Cinema con Russell Crowe nel ruolo da protagonista di Padre Amorth. Arriva nelle sale cinematografiche il 13 aprile prodotto da Sony Pictures e distribuito da Warner Bros. Entertainment Italia. Ecco la sinossi ufficiale: “Ispirato ai veri scritti di Padre Gabriele Amorth, capo esorcista del Vaticano, interpretato dal premio Oscar® Russell Crowe, L’Esorcista del Papa racconta la storia di Padre Amorth che, indagando sulla terrificante possessione di un ragazzo, finirà per scoprire una cospirazione secolare che il Vaticano ha disperatamente cercato di tenere nascosta”.

L’esorcista del papa: storia vera e cast

Si parte da una ispirazione reale della trama. La sceneggiatura è stata scritta a quattro mani da Michael Petroni e Evan Spiliotopoulos (quest’ultimo è il regista de Il sacro male), i quali si sono ispirati ai veri memoir del capo esorcista del Vaticano Padre Gabriele Amorth An Exorcist Tells His Story e An Exorcist: More Stories. Alcune revisioni della sceneggiatura sono a opera di Chuck MacLean. Padre Amorth è stato un sacerdote specializzato in esorcismo ed è morto nel 2016 all’età di novantuno anni. Per il Vaticano ha svolto, negli anni, oltre centomila esorcismi

Oltre a Russell Crowe nel cast figurano anche Alex Essoe (Doctor Sleep, Midnight Mass) e Daniel Zovatto (It Follows, Penny Dreadful: City of Angels, Man in the Dark). A interpretare il Papa è invece l’attore italiano a dir poco leggendario Franco Nero (Django Unchained, John Wick – Capitolo 2)

Trailer del film

