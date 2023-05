Marzia Risaliti, chi è la compagna di Marco Columbro: vita privata, lavoro, figli

Chi è Marzia Risaliti, compagna di Marco Columbro. Scopriamo qualche informazione in più sulla partner dell’amato attore e conduttore tv. Cosa sappiamo sul suo conto? Che lavoro fa?

Chi è Marzia Risaliti, compagna di vita di Marco Columbro: vita privata, carriera

L’amato conduttore Marco Columbro, ormai sempre più di rado sul piccolo schermo, è da anni legato sentimentalmente a Marzia Risaliti, sua compagna di vita con la quale condivide la passione per il teatro. Nel corso della sua vita Marzia ha infatti studiato diverse discipline artistiche tra cui il canto, l’Espressione Creativa, la recitazione, il Cinema Acting, lo Script e il linguaggio del corpo. Ha anche un passato nella danza, in particolare classica, moderna e tradizionale indiana. Non c’è solo arte nella sua formazione: è anche ferrata nella biomeccanica. Risaliti si è costruita una carriera come attrice in ambito teatrale, recitando in diversi spettacoli con l’occasionale cameo sul grande schermo. Appare infatti in Hannibal, di Ridley Scott, e in Sotto il sole della Toscana, di Audrey Wells.

Vita privata: rapporto con Columbro, figli

Marco Columbro e Marzia Risaliti stanno insieme da tredici anni ma non hanno mai avuto figli assieme. I due si sono conosciuti grazie al teatro, come spiega il conduttore in un’intervista concessa a Diva e Donna: “È venuta a Roma alle prove di un mio spettacolo. Come spesso mi capita in queste situazioni, faccio l’antipatico, anche se è solo una tattica. Ho visto una bella donna e non volevo ammettere che mi aveva affascinato”. Columbro è poi subito corso ai ripari: “Ho fatto il gentiluomo e l’ho invitata a teatro, a Firenze, dove abitava: da lì in avanti l’ho bombardata di telefonate fino a che non ci siamo messi insieme”. I due sono innamoratissimi e oggi gestiscono insieme un albergo a tre stelle, la Locanda Vesuva, situata in Val D’Orcia, nelle bellissime campagne di Siena.